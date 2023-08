Venezia 2023: Ava DuVernay premiata dall'AmfAR con l'Award of Inspiration

Ava DuVernay verrà premiata dall'organizzazione AmfAR con il premio Award of Inspiration il 3 settembre, durante il gala che si svolgerà durante la Mostra del Cinema di Venezia 2023.

La serata, una delle più attese dagli amanti di party e avvistamenti di star, si svolgerà negli spazi della Scuola Grande della Misericordia.

Una serata esclusiva

Il gala amfAR, oltre ad avere Ava DuVernay tra i propri ospiti, proporrà una cena per raccogliere fondi a favore dell'organizzazione e, durante la serata, si esibiranno dal vivo Rita Ora e Leona Lewis.

A organizzare l'evento sono Mastercard, Red Sea International Film Festival, Chopard e San Clemente Palace Hotel.

Kevin Robert Frost, CEO dell'organizzazione, ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nel tornare a Venezia per quella che si preannuncia come una serata all'insegna dei festeggiamenti per raccogliere fondi destinati a far compiere passi in avanti alle nostre cure in grado di salvare dall'HIV. Siamo felici nel rendere onore ad Ava DuVernay con il nostro Award of Inspiration e siamo profondamente grati ai nostri responsabili, sponsor e sostenitori generosi per aver reso questa serata possibile".

AmfAR ha recentemente versato 2,4 milioni di dollari a team americani ed europei che stanno sviluppando una terapia genetica in grado di curare l'AIDS. Tra i fondatori del gruppo, che ha investito oltre 635 milioni di dollari nella ricerca scientifica dal 1985, c'era anche Elizabeth Taylor.

La Mostra del Cinema di Venezia, arrivata alla sua ottantesima edizione, si svolgerà dal 30 agosto al 9 settembre e sarà aperta dalla proiezione del film Comandante.