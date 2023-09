Venezia 2023: arrestato Gabriel Guevara per stupro. Sospeso il Filming Italy Best Movie Award Young Generation

Il giovane attore spagnolo della serie È colpa mia? è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Avrebbe dovuto ritirare il Filming Italy Best Movie Award Young Generation, che l'organizzazione de premio ha momentaneamente sospeso in attesa di fare chiarezza sull'accaduto.

Nelle ultime ore, al Lido di Venezia, il giovane attore spagnolo Gabriel Guevara, noto per il suo ruolo nella serie Prime Video "È colpa mia?", a cui è stato assegnato il Filming Italy Best Movie International Award Young Generation, è stato arrestato dalla polizia di Stato in seguito a un mandato di arresto internazionale con l'accusa di violenza sessuale.

La notizia dell'arresto di Guevara ha sorpreso i fan che lo aspettavano alla cerimonia di premiazione, dove avrebbe dovuto ricevere il riconoscimento per il successo ottenuto con i suoi personaggi e per la sua promettente carriera. La Biennale di Venezia ha precisato che la presenza di Guevara non era collegata a nessuna attività o produzione dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.

Di fronte a questa sconvolgente notizia, l'organizzazione del Filming Italy Best Movie Award ha annunciato in via cautelativa la sospensione di qualsiasi riconoscimento previsto per l'attore, in attesa di chiarire la natura dei fatti che lo coinvolgono. L'organizzazione esprime la fiducia che la giustizia farà il suo corso in questa delicata situazione.

Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi su questa vicenda che ha gettato ombra sulla serata di premiazione a Venezia e sulla carriera di Gabriel Guevara.