Venezia 2023: Andrea Pallaoro presidente della giuria Venezia Classici

Sarà il regista e sceneggiatore Andrea Pallaoro a presiedere la Giuria di studenti di cinema che - per il decimo anno - assegnerà il Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato. La Giuria, composta da 24 studenti, ognuno indicato dai docenti dei diversi corsi di cinema delle università italiane, dei DAMS e della veneziana Ca' Foscari, potrà altresì premiare il miglior documentario sul cinema presentato all'interno della Sezione.

Venezia Classici è la sezione che dal 2012 presenta alla Mostra in anteprima mondiale, una selezione dei migliori restauri di film classici realizzati nel corso dell'ultimo anno da cineteche, istituzioni culturali e produzioni di tutto il mondo. Curata da Alberto Barbera con la collaborazione di Federico Gironi, Venezia Classici presenta inoltre una selezione di documentari sul cinema e i suoi autori.

"Anche quest'anno il programma di Venezia Classici si propone di offrire al pubblico uno spaccato ampio e trasversale della storia del cinema, attraversando generi e correnti, esplorando cinematografie e celebrando grandi autori e anniversari" dichiarano Alberto Barbera e Federico Gironi. "S'inizia doverosamente con il tributo a una delle più grandi e popolari star del cinema italiano. Nella serata di preapertura dedicata a Gina Lollobrigida, si rivedranno La provinciale di Mario Soldati che ripropone una delle sue migliori interpretazioni, e il documentario (assai poco visto) che Orson Welles le dedicò nel 1958, Portrait of Gina, con il quale si augurava di poter dar vita ad una serie di ritratti di persone e luoghi per la televisione americana ABC che invece non ebbe seguito. Un altro omaggio si propone di ricordare uno dei maestri del cinema italiano di genere, Ruggero Deodato, scomparso nel dicembre dell'anno scorso, con il restauro di uno dei suoi film più estremi e invisibili: Ultimo mondo cannibale. Nel febbraio scorso, se n'è andato anche uno dei più grandi registi spagnoli, Carlos Saura, del quale rivedremo in versione restaurata uno dei primi e migliori film, che segnò la rinascita del cinema spagnolo: La caccia, premiato al Festival di Berlino del 1965. Tra gli anniversari che celebriamo quest'anno, anche quello di Anna Magnani che ci ha lasciati cinquant'anni fa. Per l'occasione, potremo assistere alla proiezione del nuovissimo restauro in 4K di Bellissima, straordinario film di uno dei più grandi registi della storia del cinema italiano, Luchino Visconti. È il 120° anniversario anche della nascita di Yasujiro Ozu, di cui si vedrà un film raro e mutilato dalla censura dell'epoca, in pieno secondo conflitto mondiale: il recente ritrovamento di una parte delle sequenze tagliate consentirà di riscoprire C'era un padre in una versione non completa ma sicuramente più prossima all'edizione originale di quella conosciuta sinora. E poi una serie di grandi film che appartengono di diritto alla storia del cinema e del suo pantheon. Les Créatures di Agnès Varda (in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia del 1966); I giorni del cielo, secondo, straordinario film di Terrence Malick; Per il re e per la patria di Joseph Losey e Le ombre degli avi dimenticati di Sergej Parajanov, che rivelò al mondo intero le straordinarie qualità del grande regista armeno-ucraino inviso alle autorità sovietiche per la sua opera, che rielabora in chiave surrealista e visionaria le tradizioni popolari delle popolazioni caucasiche. Non solo restaurati, ma anche rivisti dagli stessi autori in veri e propri Director's Cut, sono Un sogno lungo un giorno di Francis Ford Coppola e Profundo Carmesí di Arturo Ripstein, mentre il capolavoro Andrej Rublëv di Andrej Tarkovskij verrà presentato in quella che è la ricostruzione della versione integrale, censurata prima della sua uscita e mai vista prima d'ora. Il 2023 è l'anno del centenario di Warner Bros. e Disney. Per celebrarli entrambi, a 50 anni dalla sua realizzazione, ritorna in versione restaurata un capolavoro del cinema non solo horror come L'esorcista di William Friedkin, mentre per chi cerca qualcosa di più dolce e rassicurante ecco Rondine senza nido, film con la leggendaria Shirley Temple diretto dal prolifico e a tratti geniale Allan Dwan. Dalla scena indipendente americana arriva invece l'allieva di Roger Corman Stephanie Rothman che diede alla sexploitation anni '70 un impulso femminista. La Mostra presenterà The Working Girls, uno dei recenti restauri dalla sua filmografia entrata a far parte della collezione del MoMA di New York. Sempre in tema di trasgressioni, il regista Yonfan ci porta nei quartieri a luci rosse di Singapore a simpatizzare con un gruppo di irresistibili travestiti, con il coloratissimo Bugis Street. I bambini sono invece protagonisti anche di uno dei primi film di Amir Naderi, Harmonica (Saaz Dahani, rimasto invisibile per anni), ambientato in un Iran costiero e soleggiato che non ti aspetti. Da scoprire, o riscoprire, anche due film da noi davvero poco noti: Life of a Shock Force Worker del regista bosniaco Bahrudin Čengić, film considerato da molti critici come uno dei capolavori dell'ex cinema jugoslavo, e Ohikkoshi del giapponese Shinji Sōmai, autore ingiustamente sottovalutato di soli 13 bellissimi film realizzati fra il 1980 e il 2000."

VENEZIA CLASSICI

SLIKE IZ ŽIVOTA UDARNIKA (LIFE OF A SHOCK FORCE WORKER) di BAHRUDIN BATO ČENGIĆ (Jugoslavia, 1972, 78', colore / B/N) restauro: Slovenska kinoteka / Filmski centar Sarajevo / Hrvatski državi arhiv - Hrvatska kinoteka / Ōsterreichisches Filmmuseum col supporto di EU Creative Europe Medie Programme / ACE - Association des Cinémathèques Européennes / Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

ULTIMO MONDO CANNIBALE - Proiezione di mezzanotte di RUGGERO DEODATO (Italia, 1977, 90', colore) restauro: Minerva Pictures

REBECCA OF SUNNYBROOK FARM (RONDINE SENZA NIDO) di ALLAN DWAN (USA, 1938, 81', B/N) restauro: Walt Disney Studios / The Film Foundation

ONE FROM THE HEART: REPRISE (UN SOGNO LUNGO UN GIORNO) di FRANCIS FORD COPPOLA (USA, 1982, 95', colore) restauro: American Zoetrope

THE EXORCIST (L'ESORCISTA) di WILLIAM FRIEDKIN (USA, 1973, 132', colore) restauro: Warner Bros.

KING & COUNTRY (PER IL RE E PER LA PATRIA) di JOSEPH LOSEY (UK, 1964, 88', B/N) restauro: StudioCanal

DAYS OF HEAVEN di TERRENCE MALICK (USA, 1978, 94', colore) restauro: Criterion / Paramount

SAAZ DAHANI (HARMONICA) di AMIR NADERI (Iran, 1973, 76', colore) restauro: Institute for the Intellectual Development of Children and Young adults - KANOON / Roashana Laboratory

CHICHI ARIKI (C'ERA UN PADRE) di YASUJIRO OZU (Giappone, 1942, 92', B/N) restauro: Shochiku / National Film Archive of Japan

TINI ZABUTYKH PREDKIV (LE OMBRE DEGLI AVI DIMENTICATI) di SERGEI PARAJANOV (Ucraina, 1965, 99', colore / B/N) restauro: Oleksandr Dovzhenko National Film Studio

PROFUNDO CARMESÍ - DIRECTOR'S CUT di ARTURO RIPSTEIN (Messico, Spagna, Francia, 2023, 136', colore) restauro: Alebrije Producciones / Wanda Films

THE WORKING GIRLS di STEPHANIE ROTHMAN (USA, 1974, 80', colore) restauro: The Museum of Modern Art, New York

LA CAZA (LA CACCIA) di CARLOS SAURA (Spagna, 1966, 87', B/N) restauro: Video Mercury Films

LA PROVINCIALE di MARIO SOLDATI (Italia, 1953, 113', B/N) restauro: CSC - Cineteca Nazionale, in collaborazione con Compass Film

OHIKKOSHI (MOVING) di SHINJI SÔMAI (Giappone, 1993, 124', colore) restauro: Yomiuri Telecasting Corporation

ANDREJ RUBLEV - DIRECTOR'S CUT di ANDREJ TARKOVSKIJ (URSS, 1966, 191', colore / B/N) restauro: Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij in collaborazione con Coevolutions e Cloudpost

LES CRÉATURES (LE CREATURE) di AGNÈS VARDA (Francia, 1965, 94', colore / B/N) restauro: Ciné Tamaris / CNC con il supporto di SHE ECHOES e Chanel

BELLISSIMA di LUCHINO VISCONTI (Italia, 1951, 114', B/N) restauro: CSC - Cineteca Nazionale, in collaborazione con Compass Film

BUGIS STREET di YONFAN (Hong Kong, 1995, 98', colore) restauro: L'immagine ritrovata / Far Sun Film

FUORI CONCORSO

PORTRAIT OF GINA di ORSON WELLES (USA, 1958, 27', B/N) restauro: Filmmuseum di Monaco di Baviera, in collaborazione con Cinecittà

A completamento della sezione Venezia Classici, verrà presentata una selezione di documentari sul cinema e i suoi autori, il cui programma verrà annunciato nel corso della conferenza stampa del 25 luglio.