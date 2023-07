Premio Suso Cecchi D'Amico 2023: Francesca Archibugi e Andrea Pallaoro tra gli ospiti

Torna il Premio Suso Cecchi D'Amico, evento pensato dal Comune di Rosignano Marittimo e il Centro Studi Commedia all'Italiana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, Cinema Arena La Pineta Castiglioncello e Fondazione Armunia per rendere omaggio alla figura e al lavoro di Suso, che ha avuto un legame speciale con Castiglioncello, da Lei eletto a luogo di vacanza e di lavoro.

Il premio viene assegnato all'autrice o all'autore della sceneggiatura di un film italiano prodotto dal 15 maggio 2022 al 15 maggio 2023, in cui riveste particolare rilievo una figura femminile. Come ogni anno in occasione del compleanno della Signora del cinema italiano, il cinema arena "la Pineta" a Castiglioncello ospiterà la cerimonia di consegna del Premio Suso Cecchi D'Amico per la sceneggiatura, quest'anno giunto alla XII edizione.

Monica: Trace Lysett in un'immagine del film

La Giuria della XII edizione, composta da Francesca Archibugi (Presidente), Massimo Ghirlanda (Segretario), Oreste De Fornari, Stefania Ippoliti, Alessandra Levantesi, Laura Samani, Marco Borromei ed Elisa Dondi, vincitori della XI edizione del Premio, ha assegnato il Premio Suso Cecchi d'Amico Castiglioncello per la sceneggiatura - XII edizione a

Andrea Pallaoro e Orlando Tirado per il film Monica.

Come rivela la nostra recensione di Monica, dopo aver ritrovato la madre e il resto della famiglia, una donna intraprende un percorso nel suo dolore e nelle sue paure, nei suoi bisogni e nei suoi desideri fino a scoprire dentro di sé la forza per guarire le ferite del passato.

Il programma dell'evento

domenica 23 luglio ore 18.00 FITO, parco del castello Pasquini - Castiglioncello Il cinema di ieri, oggi e domani Francesca Archibugi, Marco Borromei, Elisa Dondi, Andrea Pallaoro, Laura Samani conversano con Fabio Canessa

ore 21.30 Cinema Arena La Pineta - Castiglioncello (LI) cerimonia di premiazione e proiezione del film vincitore Il premio Suso Cecchi d'Amico è realizzato dallo scultore orafo Mimmo di Cesare

L'incontro e la proiezione sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.