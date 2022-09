Venezia 2022, Cate Blanchett travolge un giornalista italiano: il video diventa virale

Il giornalista Mattia Carzaniga è divenuto un vero e proprio eroe sui social media dopo essere stato travolto da Cate Blanchett a Venezia 2022: l'inviato della Rai ha ringraziato la celeberrima attrice dopo che quest'ultima è andata a sbattere contro di lui sul red carpet della 79esima edizione della Mostra del Cinema.

Il video di Carzaniga è diventato un meme virale sui social, con svariati utenti che hanno manifestato la loro comprensione nei confronti del giornalista, ammettendo che sarebbero tranquillamente disposti a farsi travolgere dall'attrice australiana. Mattia stesso ha condiviso il filmato su Twitter ringraziando il web.

"Beh, diventare meme con Cate Blanchett non è da tutti. Ci sono modi molto più brutti di finire in un video virale", ha commentato Carzaniga all'Adnkronos. "Questa cosa mi fa molto ridere perché io uso molto i social ma negli ultimi anni soprattutto da osservatore, per lavoro. Ormai posto solo le foto dei cani. E finire dentro questa cosa mi ha dato la misura del meccanismo irrefrenabile che si attiva in questi casi".

"Lì per lì non ho capito che cosa era accaduto, poi l'ho vista e quel 'Thank you' adorante lo ripeterei mille volte ancora", ha ammesso il giornalista, il quale aveva appena finito di intervistare Cate Blanchett, che si era quindi voltata per salutare il pubblico ammassato dietro le transenne del red carpet.