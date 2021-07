Venezia 2021: svelati manifesto e doppia preapertura della Mostra del Cinema

Venezia 2021: svelato il manifesto ufficiale della Mostra

Svelati il manifesto della Mostra del Cinema di Venezia 2021 e la speciale preapertura della manifestazione che quest'anno prevede un eccezionale doppio programma. L'appuntamento è per martedì 31 agosto alla Sala Darsena del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia).

Il doppio programma della Preapertura della 78. Mostra prevede la proiezione di:

· ore 18.30: La Biennale di Venezia: il cinema al tempo del Covid, un diario filmato da Andrea Segre, prodotto dalla Biennale di Venezia con Rai Cinema e Istituto Luce Cinecittà, sul "dietro le quinte" dell'edizione 2020 della Mostra del Cinema, svoltasi con le limitazioni imposte dai protocolli di sicurezza dovuti alla pandemia da Covid-19. "L'anno scorso la Biennale mi ha chiesto di documentare un'edizione forse unica, forse storica (ancora la domanda è aperta) della Mostra del Cinema, quella organizzata nel cuore di una pandemia globale - dice Andrea Segre - Ero impegnato in un altro lavoro e avevo pochi giorni a disposizione, ma la sfida era bella e l'ho accettata. Ne è nato un piccolo diario filmato, non posso chiamarlo film, sono appunti in presa diretta di un pezzo inatteso della storia della Mostra e del cinema, sono semplicemente uomini e donne incontrate nel cuore della Mostra, che riflettono su quanto stanno e stiamo vivendo".

· ore 21.00: Per grazia ricevuta (1971), scritto, diretto e interpretato da Nino Manfredi, omaggio all'attore e regista per i 100 anni dalla nascita. Il film, presentato in una nuova copia restaurata, è il lungometraggio d'esordio nella regia di Manfredi, all'epoca da lui fortemente voluto contro tutti e a sorpresa accolto molto favorevolmente dal pubblico. Il restauro è stato realizzato nel 2021 dal Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale e da Istituto Luce - Cinecittà a partire dal negativo scena originale 35mm messo a disposizione da RTI-Mediaset in collaborazione con Infinity+. Per la colonna sonora è stato utilizzato un positivo ottico della Cineteca Nazionale. Laboratorio: Istituto Luce - Cinecittà.

La 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera, si terrà al Lido dall'1 all'11 settembre 2021.