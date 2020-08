Venezia 2020, ecco il muro anti-COVID sul red carpet della mostra del cinema

In pieno stile 2020, la mostra del cinema di Venezia quest'anno vanterà diverse misure anti-COVID, incluso un muro sul red carpet da far invidia anche a Trump.

Tra pochi giorni si darà il via alla Mostra del Cinema di Venezia 2020, e come vuole il difficile periodo che stiamo vivendo, saranno messi in atto vari protocolli e provvedimenti a per garantire la sicurezza di ospiti, accreditati e partecipanti al Festival... Incluso un muro anti-COVID sul red carpet.

Si erge imponente la struttura alta due metri presente sul tappeto rosso di Venezia 77, un muro che impedirà ai fan di accalcarsi durante il passaggio delle star sulla passerella, che sarà invece mostrata su un maxi-schermi del Lido, come riporta anche il Mattino di Padova.

Anche in questo caso, dunque, l'attuale situazione sanitaria rivoluzionerà le regolari abitudini dei partecipanti al Festival, che già devono tener conto delle misure da adottare per poter svolgere il resto delle attività in quel di Venezia 2020 - tra le quali anche controllo della temperatura corporea, igienizzazioni e sanificazioni periodiche, utilizzo della mascherina in fila e in sala, prenotazioni online per le proiezioni e, ovviamente, distanziamento sociale.

Insomma, un'esperienza del tutto nuova sia per gli habitué della Mostra, che per chi vi si recherà per la prima volta, e dalla quale, sicuramente, non vi sarà che imparare (in positivo o in negativo, sarà vedere).

Per il programma completo della Mostra del Cinema e ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza potete visitare il sito ufficiale della Biennale Cinema.