Venezia 2020 e gli altri Festival uniti per il cinema

La Mostra del Cinema di Venezia è l'origine di ogni festival cinematografico nel mondo. Per questo, di fronte alla crisi che abbiamo attraversato in questo periodo, ha deciso di collaborare con altri Festival e, tutti uniti, vogliono realizzare una grande piattaforma per offrire il miglior cinema che si possa trovare.

In una crisi come quella di quest'anno, molti eventi sono stati spostati, cancellati o modificati. Quest'anno il Festival di Venezia è tra quelli che muterà aspetto, adattandosi alla situazione attuale.

"Siamo impegnati a collaborare. Stiamo condividendo idee e informazioni. Stiamo offrendo i nostri festival come piattaforma unita per ottenere il miglior cinema che si possa trovare. Dobbiamo farlo insieme."

Questo è ciò che ha comunicato la Mostra del Cinema di Venezia, chiarendo come: "I film prendono vita con il pubblico, che non è più riuscito a riunirsi come aveva fatto per oltre un secolo. Crediamo che il cinema abbia un potere unico di illuminare sia il mondo che ci circonda, sia le nostre percezioni più intime. In una crisi, i film possono metterci in movimento. Possono incantare, informare, provocare e guarire."

Venezia 2020: Anna Foglietta sarà la madrina della Mostra

Per questo, il Festival di Venezia ha deciso di collaborare con diversi festival emblematici nel mondo cinematografico: il festival di Toronto ospita il più grande festival cinematografico pubblico del mondo. Telluride è uno dei festival più influenti. Il New York Film Festival si occupa di una delle città del cinema più famose e importanti. Questi quattro festival condividono l'amore per il cinema e la devozione per i registi e si tengono in date molto vicine tra di loro, in un breve periodo di sei settimane ogni autunno.

Questa estate anticiperanno le loro date e lavoreranno insieme, a sostegno dei film.