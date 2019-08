Venezia 2019, le star sul red carpet di apertura da Toni Servillo a Luca Ward

Venezia 2019 si apre ufficialmente con il primo red carpet di questa edizione, che ha visto sfilare, tra gli altri anche Luca Ward e Toni Servillo, oltre alle protagoniste del film La Verità, Juliette Binoche e Catherine Deneuve.

Finalmente la 76esima edizione della Mostra d'arte Cinematografica di Venezia ha avuto inizio. Nella consueta cornice del Lido di Venezia, attori, registi e personaggi del mondo dello spettacolo hanno sfilato sul red carpet inaugurale che, rispetto gli anni precedenti, è durato un po' meno anche se costantemente accompagnato dalle urla e i flash dei fotografi. A sfilare le giurie: Lucrecia Martel, Stacy Martin, Paolo Virzì, Tsukamoto Shinya per quella del concorso, Susanna Nicchiarelli, Mark Adams, Eva Sangiorgi per Orizzonti e così via in un turbinio di volti noti del cinema e dello spettacolo tra i quali anche Toni Servillo, Luca Ward e Nicholas Hoult.

Il film successivo alla cerimonia di apertura che ufficialmente ha aperto le danze del concorso è stato Le Verità di Hirokazu Koreeda, in uscita nelle sale il 3 ottobre 2019 (ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione de Le verità). Il regista ha portato con se per la presentazione della pellicola Juliette Binoche, Catherine Deneuve e Ludivine Sagnier, splendide sul tappeto rosso così come al photocall del primo pomeriggio. Le attrici hanno quindi sfilato davanti ai flash facendo più volte su è giù per il tappeto rosso posando per più tempo possibile prima di salutare la folla ed entrare in sala per la cerimonia e la successiva proiezione del film.