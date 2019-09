Venezia 2019: Guest of Honour di Atom Egoyan sbarca al Lido!

In programma oggi alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 ci sono Atom Egoyan con Guest of Honour, Roy Andersson e il film sull'Olocausto di Václav Marhoul!

Nuova giornata a Venezia 2019: arrivano Atom Egoyan con Guest of Honour, l'ex vincitore Roy Andersson e il chiacchierato Olocausto di Vaclav Marhoul.

A quattro anni dal misterioso Remember, Atom Egoyan ritorna al Lido con Guest of Honour. L'autore canadese, nominato a ben 2 Oscar nella sua carriera, mette in scena l'ispettore sanitario Jim, che riceve la notizia che sua figlia Veronica, una giovane insegnante di scuola, è stata arrestata con l'accusa di molestie sessuali su uno studente minorenne. Nonostante le accuse siano false, Veronica continua a respingere i tentativi del padre di organizzare il suo rilascio, rivelandogli di credere di meritare comunque una punizione per qualcosa di commesso molto tempo prima, un segreto legato al loro passato familiare: tutto ciò avrà profonde ripercussioni sul loro rapporto e sul lavoro di Jim.

Un piccione seduto su un ramo riflette sull'esistenza: il regista Roy Andersson sul set del film

Nel 2014 il Leone d'Oro è stato vinto dal particolare Un piccione seduto su un ramo riflette sull'esistenza di Roy Andersson. Il film svedese, che prendeva il titolo dal dettaglio di un quadro del pittore fiammingo Pieter Bruegel il Vecchio, Cacciatori nella neve, utilizza le goffe disavventure di una coppia di venditori come un escamotage narrativo per cerca di dipingere con beffarda ironia le solitudini e le bizzarrie della vita. Nel 2019 Andersson torna a Venezia con About Endlessness: sul grande schermo tantissime situazioni tra passato e presente, una coppia vaga nella città di Colonia afflitta dalla guerra, un padre e una figlia si dirigono a una festa di compleanno, delle adolescenti ballano fuori da un bar, dei soldati marciano verso un campo di prigionia. Tra gli altri personaggi: un prete, una direttrice marketing, una donna che ama lo champagne, Adolf Hitler e Ivan il Terribile.

Venezia 2019, tutti gli ospiti e le star al Festival del Cinema

Occhio anche a The Painted Bird di Václav Marhoul, tratto dal romanzo di Jerzy Kosinski: la pellicola in 35mm girata in bianco e nero è ambientata nell'Europa dell'Est alla fine della sanguinosa Seconda guerra mondiale e segue il disperato viaggio di un ragazzo perseguitato, tra superstizioni e soldati...