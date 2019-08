Venezia 2019: la regista di Babadook Jennifer Kent si ritira dalla giuria

La regista di Babadook Jennifer Kent si ritira dalla giuria di Venezia 2019. La cineasta è stata costretta a rinunciare a causa di problemi familiari urgenti che la costringono a rimanere in Australia.

Venezia 2018: Jennifer Kent al photocall di The Nightingale

Dopo essere stata in concorso alla Mostra di venezia, unica donna, con la sua opera seconda The Nightingale, Jennifer Kent aveva ricevuto dalla Biennale la chiamata a far parte della giuria del concorso internazionale di Venezia 2019, ma con suo grande rammarico è stata costretta a rinunciare.

"Per via di urgenti questioni familiari in Australia, Jennifer è impossibilitata a partecipare alla Mostra di Venezia. Per via del suo amore per la kermesse, dove aveva presentato The Nightingale, Jennifer non vedeva l'ora di far parte della giuria e spera di fare ritorno al Lido per partecipare a una futura edizione del Festival" si legge nel comunicato.

La Biennale ha annunciato che a sostituire Jennifer Kent in giuria sarà la regista di American Psycho Mary Harron.

Lo scorso anno The Nightingale ha conquistato due premi a Venezia, il premio speciale della giuria e la Coppa Mastroianni andata alla giovane interprete del film Aisling Franciosi. Solo poche settimane fa Jennifer Kent si era lamentata della scarsa presenza femminile nel concorso veneziano invocando la parità di opportunità per le registe.

