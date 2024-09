Jennifer Kent: "Il mio prossimo film sarà basato su un libro horror molto conosciuto"

The Babadook di Jennifer Kent festeggia il suo 10° anniversario con una prossima riedizione nelle sale. Anche il suo secondo lavoro, The Nightingale del 2018, premiato a Venezia, ha ricevuto critiche positive. Sono passati sei anni da Nightingale, e la Kent ha dichiarato a Gizmodo che ha già in mente il suo prossimo progetto.

"La mia prossima pellicola sarà annunciata a breve e posso solo dire che sarà basata su un libro horror molto noto", ha detto la regista al blog, mantenendo un po' di segretezza e suspense.

Venezia: "Vergognati Pu***na!" l'insulto alla regista Jennifer Kent indigna la critica

Gli ultimi lavori di Kent

Onorata e celebrata dal Sundance 2024, lo scorso gennaio durante l'evento Kent ha annunciato il suo prossimo progetto, "una serie horror soprannaturale ambientata in Irlanda nel 1700". Che non si tratti dello stesso progetto?

L'ultima fatica di Jennifer Kent è il drammatico The Nightingale, del 2018, ma di recente la regista ha partecipato alla serie antologica Netflix di Guillermo del Toro, Cabinet of Curiosities, dirigendo un episodio.

The Nightingale: Aisling Franciosi in fuga

Interpretato da Elle e Dakota Fanning, The Nightingale racconta la storia delle sorelle Vianne e Isabelle che sono cresciute in Francia alla vigilia della seconda Guerra Mondiale e cercando di sopravvivere durante l'occupazione tedesca. La storia è ispirata alle donne coraggiose della Resistenza francese che hanno aiutato a sconfiggere i nazisti e a salvare i bambini ebrei.

Parlando dell'elaborazione dei suoi progetti, Kent ha svelato a IGN: "Ho vissuto la morte di qualcuno vicino a me e ho pensato, 'Come posso elaborare questo lutto e scriverne creando qualcosa che sia significativo?' Quindi ho iniziato da quello spazio per creare The Babadook. Ogni sceneggiatura che scrivo è infernale, soprattutto all'inizio. Adesso sto scrivendo una serie horror soprannaturale ambientata nell'Irlanda del 1700, quando ho iniziato per la prima volta ho pensato 'Da dove comincio?' Ogni volta che mi sento così, torno all'idea centrale. Dopo un po' le idee arrivano, ma devi avere grande costanza per alzarti ogni giorno e metterti davanti a quella pagina vuota sul tuo computer. Anche se pensi che sia una merda, continua ad andare avanti".