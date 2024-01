The Babadook, la regista Jennifer Kent prepara una serie horror ambientata nel 1700

Dieci anni fa Jennifer Kent ha fatto irruzione nel mondo dell'horror con l'affascinante The Babadook, divenuto presto una sorta di classico moderno. Onorata e celebrata dal Sundance 2024, la regista ha annunciato il suo prossimo progetto, "una serie horror soprannaturale ambientata in Irlanda nel 1700".

L'ultima fatica di Jennifer Kent è il drammatico The Nightingale, del 2018, ma di recente la regista ha partecipato alla serie antologica Netflix di Guillermo del Toro, Cabinet of Curiosities, dirigendo un episodio.

The Babadook: la regista del film Jennifer Kent in un'immagine promozionale

Parlando dell'elaborazione dei suoi progetti, Kent ha svelato a IGN: "Ho vissuto la morte di qualcuno vicino a me e ho pensato, 'Come posso elaborare questo lutto e scriverne creando qualcosa che sia significativo?' Quindi ho iniziato da quello spazio per creare The Babadook. Ogni sceneggiatura che scrivo è infernale, soprattutto all'inizio. Adesso sto scrivendo una serie horror soprannaturale ambientata nell'Irlanda del 1700, quando ho iniziato per la prima volta ho pensato 'Da dove comincio?' Ogni volta che mi sento così, torno all'idea centrale. Dopo un po' le idee arrivano, ma devi avere grande costanza per alzarti ogni giorno e metterti davanti a quella pagina vuota sul tuo computer. Anche se pensi che sia una merda, continua ad andare avanti."

The Babadook è diventato un cult gay

Jennifer Kent ha commentato anche il fenomeno Babadook e il successo riscosso nella comunità gay che lo ha aletto a simbolo.

"Penso che sia meraviglioso", ha esclamato al Sundance. "Penso che sia il miglior complimento di sempre. Amo il fatto che il mio film sia considerato iconico dai gay. E adoro la versione di Babadook dei Simpson. Sono rimasta così colpita da questo omaggio, sono così felice di vederlo. Mio nipote me lo ha mandato e ho pensato 'Wow, è fantastico'. Un vero onore." L'ho adorato. Come potresti non farlo?"