Veneciafrenia: il trailer del film di Álex de la Iglesia ambientato a Venezia

Il regista Álex de la Iglesia sta per tornare con Veneciafrenia, un thriller-horror ambientato a Venezia di cui è stato diffuso il trailer.

Nel video si assiste a quello che accade a un gruppo di turisti che arrivano a Venezia durante il Carnevale, ritrovandosi però alle prese con una festa che ha una svolta inaspettata e dovendo iniziare a lottare per sopravvivere.

Il film Veneciafrenia è stato scritto da Álex de la Iglesia in collaborazione con Jorge Guerricaechevarría.

Il cast è composto da attori italiani e spagnoli e comprende García-Jonsson, Silvia Alonso, Goize Blanco, Nicolás Lloro, Alberto Bang, Cosimo Fusco, Enrico Lo Verso, Armando di Razza, Caterina Murino, e Nico Romero.

Il progetto debutterà nelle sale spagnole il 22 aprile e sarà poi distribuito a livello internazionale da Amazon Prime Video.

La sinossi dichiara: "Aggravata dall'angoscia degli ultimi decenni, la rabbia dei veneziani contro l'invasione di turisti stranieri raggiunge un punto critico e alcuni danno pieno sfogo al loro istinto di sopravvivenza. Ignari della situazione, dei turisti spagnoli arrivano a Venezia per divertirsi un po'. Presto combatteranno per rimanere in vita".