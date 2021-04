Vegas Film Awards: boom di iscrizioni al festival italiano negli USA

Disegnatore, scrittore, regista, grafico lui, appassionata di marketing e psicologia lei, Sergio Barbasso e Anna Zannino sono due giovani italiani che amano il cinema e che hanno scelto Las Vegas come base operativa. Arrivati nella città del Nevada ad inizio 2019, i due, originari della provincia di Milano, hanno fondato i Vegas Movie Awards, un festival di cinema dedicato alle produzioni indipendenti, che quest'anno ha fatto il boom di iscrizioni, nonostante la situazione sanitaria mondiale.

A caratterizzare l'evento cinematografico e a distinguerlo da altri festival è la sua formula, fatta di competizioni online mensili dove i migliori vincitori di ciascuna edizione competono per aggiudicarsi i premi annuali che vengono assegnati nel corso di una cerimonia fisica nella splendida Las Vegas. "Il cinema indipendente è straripante di talenti desiderosi di riconoscimento per il loro duro lavoro, e sapevamo che non potevamo aiutarne abbastanza con una sola competizione annuale", spiega Sergio Barbasso, fondatore dei VMA.

Il festival, con film che provengono da più di 70 Paesi in tutto il mondo, dal marzo del 2019 ha dato spazio a più di 4500 film. Agli inizi del 2020, come il resto del mondo, anche i VMA hanno avuto un brusco stop. "Nonostante gli sforzi enormi in termini economici e di tempo investito, abbiamo dovuto cancellare la nostra prima grande cerimonia annuale a Downtown Las Vegas che si sarebbe dovuta tenere a maggio, e rimborsare fino all'ultimo biglietto".

Tom Hanks con il Golden Globe alla carriera

E mentre le produzioni cinematografiche si sono dovute fermare, e il lavoro in diversi settori è diventato virtuale, per i Vegas Movie Awards il momento di stop è diventato un'occasione di crescita. La concentrazione di filmmaker e registi infatti si è interamente spostata sulla fase che segue il completamento di un lungo o cortometraggio, ovvero la sua promozione e distribuzione. "Da inizio pandemia le nostre competizioni mensili sono diventate richiestissime, e abbiamo investito tutto il nostro tempo studiando molto, creando sinergie in città, e formando i nostri collaboratori per creare un'organizzazione impeccabile che rispondesse ad un numero sempre crescente di partecipanti" dice Anna Zannino, compagna di Barbasso nella vita e nel lavoro.

"La particolarità del festival è la promozione che di un film viene fatta anche nella fase successiva al premio ricevuto. Un problema comune a tutti i registi indipendenti è il non saper effettivamente cosa fare con la propria opera una volta terminata; come promuoverla, dove, in che modo, e a chi affidarsi. Noi siamo qui per dare una risposta a quelle domande" spiega Sergio Barbasso che da produttore e regista indipendente conosce bene le difficoltà di emergere nel settore cinematografico. "Promuoviamo i migliori vincitori, sia online che offline, proponendoli in maniera esemplare ad una platea di oltre 10.000 addetti ai lavori e loro pari, per instaurare sinergie e rendere più semplice a loro trovare distribuzione e persone che credano nei loro progetti".

Danny Trejo in una scena del film Planet Terror, episodio del double feature Grind House

"Noi ci rivolgiamo alla fascia medio-alta di filmmakers che per esperienza, capacità di spesa e contrattazione di un contratto con i Vip riescono a portare nel mercato indie attenzione e prestigio" spiega Zannino, co-fondatrice del festival che ha dato spazio a film che hanno visto la partecipazione di attori del calibro di Tom Hanks (produttore esecutivo di Generations), Vinnie Jones, Malcom McDowell e Ron Perlman (protagonisti di The Big Ugly), Marisa Tomei (protagonista di Laboratory Conditions), William Baldwin (Talk), Danny Trejo (The Fixer), Gary Dourdan della serie televisiva CSI (Righteous Villains) e l'italiano Franco Nero (And Suddenly It's Evening), per citarne alcuni. "Questo è naturalmente il nostro target, ma il festival è aperto a tutti, anche ai miglior studenti delle varie facoltà".

Ma come funziona esattamente il Vegas Movie Awards? I filmmaker possono utilizzare direttamente il sito www.vegasmovieawards.com e sottoporre il proprio film o script, o la piattaforma FilmFreeway (www.filmfreeway.com/VegasMovieAwards) che attualmente conta più di 500.000 filmmaker attivi.