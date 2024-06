Van Helsing: una nuova serie è in lavorazione presso la CBS

Van Helsing si trasforma in combattente del crimine in una nuova serie in sviluppo presso la CBS.

Jonathan Lee, l'autore dello show drammatico Lockerbie di Netflix e della BBC, sta scrivendo l'omonima serie, in lavorazione presso l'emittente di proprietà della Paramount. Si ritiene che sia approdata alla CBS dopo un'asta molto combattuta.

Il creatore di Elementary, Rob Doherty, è il produttore esecutivo del progetto insieme a Carl Beverly e Sarah Timberman, in base all'accordo con Lionsgate Television, che è lo studio. La serie è una rivisitazione in chiave contemporanea del cacciatore di mostri Dr. Abraham Van Helsing, che usa la sua mente straordinariamente curiosa insieme alla sua ex, l'implacabile agente speciale dell'FBI Mina Harker, per risolvere i casi più strazianti di New York City, secondo la logline.

Van Helsing è l'ultimo progetto procedurale in cantiere alla CBS, che all'inizio della settimana ha rivelato a Deadline di stare sviluppando un altro adattamento della serie drammatica poliziesca tedesca Einstein.

Lee è autore di libri tra cui The Great Mistake. Oltre a Lockerbie, sta co-creando una serie limitata su una rapina a Las Vegas con Sterlin Harjo di Reservation Dogs per FX e sta adattando il suo libro High Dive per lo schermo con Eric Roth.

Si tratta dell'ultimo adattamento di Van Helsing in una serie televisiva. Syfy ha trasmesso per cinque stagioni una serie fantasy-horror basata sulla stessa creazione di Bram Stoker, nota come ammazzavampiri, cacciatrice di mostri e arcinemesi di Dracula, con protagonista Kelly Overton. Kit Williamson, creatore di EastSiders, sta sviluppando con AGC Television una serie basata sulla trilogia di Alex Van Helsing di Jason Henderson, con un discendente di 14 anni.

Anna (Kate Beckinsale) e Abraham V. H. (Hugh Jackman) in una scena del film Van Helsing

In passo è stato realizzato anche il film horror d'azione del 2004 con Hugh Jackman nel ruolo di Van Helsing e Kate Beckinsale in quello di Anna Valerious, diretto da Stephen Sommers.