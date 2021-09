Van Helsing: gli errori sul set del film (VIDEO)

Van Helsing, un film d'azione del 2004 scritto e diretto da Stephen Sommers con Hugh Jackman, nel 2014 è stato omaggiato da un canale Youtube chiamato FilmIsNow Movie Bloopers & Extras che ha pubblicato un video in cui si può assistere a tutti gli errori che si sono verificati sul set del film durante le riprese.

Anna (Kate Beckinsale) e Abraham V. H. (Hugh Jackman) in una scena del film Van Helsing

Il video è semplicemente esilarante: Jackman rompe un oggeto di scena nei primi minuti del filmato, suscitando ilarità in tutti i membri della troupe; in seguito viene spaventato dalla voce del regista mentre impugna una balestra; in un'altra scena, invece, Richard Roxburgh sbatte inavvertitamente contro la telecamera, facendola ondeggiare.

La pellicola è stata prodotta dalla Universal Pictures ed è basata sull'omonimo personaggio del romanzo Dracula di Bram Stoker. Oltre al Conte Dracula, antagonista di Van Helsing, nel film compaiono anche il dottor Jekyll e Mister Hyde, il mostro di Frankenstein e l'Uomo lupo, e tutte le atmosfere gotiche del cinema anni sessanta-settanta.

Una wallpaper di Kate Beckinsale per il film Van Helsing

Van Helsing costituisce un omaggio ai film Al di là del mistero (House of Frankenstein, 1944) e La casa degli orrori (House of Dracula, 1945) prodotti dalla Universal, nella quale figurano Dracula, il mostro di Frankenstein, l'Uomo Lupo, lo scienziato pazzo e l'aiutante gobbo.