Vampire Academy: i libri di Rachelle Mead diventano una serie tv

Vampire Academy, la saga letteraria young adult creata da Rachelle Mead, diventerà una serie tv che verrà prodotta da Universal Television per la piattaforma di streaming Peacock.

Il progetto verà scritto e prodotto da Julie Plec che in passato ha contribuito a creare il successo di The Vampire Diaries e relativi spinoff.

La prima stagione di Vampire Academy sarà composta da dieci puntate che verranno scritte da Julie Plec in collaborazione con Marguerite MacIntyre.

La sceneggiatrice ha dichiarato: "Quando ho stretto il mio nuovo accordo con Universal Television mi hanno chiesto quale progetto avrei voluto realizzare e la mia risposta è stata immediatamente Vampire Academy".

Lisa Katz di NBCUniversal Television and Streaming ha dichiarato: "Julie Plec ha creato uno degli universi preferiti dai fan con The Vampire Diaries e gli spinoff The Originals e Legacies, e siamo entusiasti nell'offrire a questo pubblico pieno di passione una storia continuamente nuova su Peacock. Julie è conosciuta per le serie drammatiche all'insegna del bingewatching ed estremamente coinvolgenti e sappiamo che Vampire Academy terrà incollati gli spettatori di Peacock alle loro sedie".

Vampire Academy, già alla base di un film, è un paranormal romance fantasy con venature action rivolto ai ragazzi. La storia, ambientata al presente, mescola vampiri, umani, magia e alchimia. Protagonista è la diciassettenne Rose Hathaway, metà umana e metà vampira nonché guardiana dei Moroi, una razza di vampiri pacifici e magici che sono mortali, possono camminare alla luce del giorno e si nutrono di sangue dei donatori. Nascosta nelle foreste del Montana si trova la St. Vladimir's Academy, dove i Moroi e i dhampir (i mezzi vampiri) studiano e si formano per trovare il loro posto nella società. Qui Rose dovrà sviluppare le proprie capacità di dhampir e guadagnare l'approvazione del Consiglio Reale come guardiana della Principessa Lissa, la sua migliore amica, unica erede di una delle dodici famiglie reali dei Moroi. Rose e Lissa condividono un misterioso legame psichico che le aiuterà a superare l'Accademia e i pericoli della società reale rappresentati dagli Strigoi, predatori i mortali nemici dei Moroi.