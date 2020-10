Valerio Aprea in live oggi su Twitch nel Salotto Cinefilo di Movieplayer

Sarà Valerio Aprea l'ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer oggi in live su Twitch alle 18:00 in punto. Al microfono di Valentina Ariete, uno degli attori più amati dell'attuale panorama televisivo e cinematografico italiano ci racconterà quali sono i progetti per il futuro, anche in un periodo così complicato per il mondo dello spettacolo.

Romano doc, classe 1968, Valerio Aprea, dopo il diploma al Conservatorio Teatrale Giovan Battista Diotajuti, esordisce nel mondo della recitazione a teatro. La fama però, come sempre, arriva con i primi ruoli sul grande (l'esordio al cinema è datato 1998, diretto dall'amico Giacomo Ciarrapico) e piccolo schermo, dove, nel 2005, viene diretto da Stefano Sollima nella miniserie Ho sposato un calciatore, e dove prende parte a produzioni entrate ormai nella storia della TV italiana, come Il maresciallo Rocca e R.I.S. - Delitti imperfetti.

Valerio Aprea, Andrea Sartoretti e Luca Vendruscolo, sul set di Boris il film

Il successo vero, però, arriva, in modo quasi del tutto inatteso, nel 2007 con quella che è stata subito battezzata la prima "fuori serie" italiana: Boris. Idea e battute sono del trio delle meraviglie Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo (che si fa carico anche della regia) e a Valerio Aprea tocca uno dei ruoli indimenticabili: quello dello Sceneggiatore 1, completamente svogliato e poco brillante quando si tratta di scrivere fiction, imbattibile - anche per i colleghi (interpretati da Massimo De Lorenzo e Andrea Sartoretti) altrettanto imbroglioni - in fatto di videogiochi e vacanze.

Al successo di Boris (che nel 2011 diventa anche un film) si aggiungono poi quelli, sul grande schermo, di Nessuno mi può giudicare, diretto dal buon amico e collega Massimiliano Bruno, della trilogia Smetto quando voglio e, nel 2020, di Figli, ultimo copione scritto da Mattia Torre prima della prematura scomparsa.

La "Boris-mania" però non si affievolisce. Al contrario, riprende vigore proprio nel 2020 in seguito ad alcune dichiarazioni: arriverà presto l'attesissima quarta stagione per l'unica ed irripetibile fuori serie italiana? Naturalmente noi non potremo fare a meno di interrogare Valerio Aprea anche su Boris 4 nella live di Movieplayer (qui il link del nostro canale Twitch ufficiale per partecipare alla diretta con domande e curiosità) dalle 18:00, in compagnia di Valentina.