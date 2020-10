Valentino Rossi positivo al Covid: "Sono triste e arrabbiato perché ho rispettato il protocollo"

Anche Valentino Rossi è positivo al Covid,il campione del Moto GP ha informato i suoi fan e follower attraverso un comunicato pubblicato su Instagram. Rossi è in isolamento a Le Mans e salterà la gara di Aragon.

La lista degli sportivi positivi al Covid-19 si allunga, dopo i sempre più numerosi calciatori e il tennista Fabio Fognini ora tocca a Valentino Rossi. Il campione italiano è in Spagna dove il prossimo 18 ottobre si disputerà il Gran Premio Michelin di Aragón, che sarà costretto a saltare perché è risultato positivo al Coronavirus. Valentino ha informato sullo stato della sua salute i fan che lo seguono sui social prima che la notizia rimbalzasse su tutti i giornali. Nelle storie di Instagram Rossi ha scritto della sua positività sia in lingua italiana che in lingua inglese, spiegando i suoi sintomi. "Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene. Mi sentivo particolarmente debole e avevo una leggera febbre, quindi ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test. Il risultato del 'test rapido PCR' è stato negativo, proprio come il test che avevo già fatto martedì. Ma il secondo, di cui mi è stato inviato il risultato alle 16 di questo pomeriggio, è stato purtroppo positivo_".

Il Dottore, come lo chiamano i suoi fan, ha poi condiviso il suo stato d'animo: "Sono chiaramente molto deluso per il fatto che dovrò saltare la gara di Aragon. Mi piacerebbe essere ottimista e fiducioso, ma mi aspetto che il secondo round ad Aragon sia un 'no go' anche per me... Sono triste e arrabbiato perchè ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e anche se il test che ho fatto martedì è stato negativo, mi sono isolato già dal mio arrivo da Le Mans. Comunque, è così, non posso fare nulla per cambiare la situazione. Ora seguirò il consiglio medico, e spero solo di guarire al più presto".

Uno stop forzato che si aggiunge alle delusioni delle ultime tre gare di Moto GP dove Rossi non è mai riuscito a tagliare il traguardo. Valentino, che corre su Yamaha, attualmente condivide la decima posizione in classifica con il sudafricano Brad Binder.