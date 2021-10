Chi è la fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello

Ecco chi è Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi, il quale ha recentemente detto addio alla Moto GP: 'Grazie a tutti per il tifo, oggi ho fatto anche una gara decente...'.

Valentino Rossi è fidanzato con Francesca Sofia Novello: la ragazza ha 27 anni ed è una modella e influencer di successo. I due stanno assieme da tre anni, hanno una bambina in arrivo e ora che il campione ha abbandonato per sempre il mondo del motociclismo è possibile che The Doctor sia finalmente pronto a fare il grande passo.

Francesca Sofia Novello è nata il 14 ottobre 1994 sotto il segno della Bilancia e sin da bambina ha sognato di lavorare nel mondo della moda: ha fatto il suo pimo shooting a soli 16 anni. Nel 2014, invece, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo televisivo, partecipando al programma Chiambretti Supermarket, condotto da Piero Chiambretti.

La ragazza, oltre a lavorare come top model d'intimo, è anche uno dei volti scelti da Guess per le sue campagne pubblicitarie. Francesca ha conosciuto il leggendario pilota durante una gara a Monza e la loro differenza di età non ha impedito a nessuno dei due di innamorarsi follemente l'una dell'altro.

Valentino Rossi, durante la conferenza stampa della sua ultima gara, ha rilasciato una dichiarazione relativa alla sua prossima paternità, omaggiando la sua compagna: "Sapere di diventare papà è sicuramente più emozionante, vincere il mondiale è più adrenalinico".