Valentine Demy torna al porno, con Max Felicitas, per guarire dalla depressione

Valentine Demy torna su un set di un film porno e gira delle scene con Max Felicitas per curarsi dalla depressione di cui ha sofferto dopo aver abbandonato il mondo a luci rosse dieci anni fa.

Valentine Demy torna nel mondo del porno per sconfiggere la depressione, a dieci anni da quello che era sembrato il suo definitivo addio alle scene a luci rosse.

La Demy, al secolo Marisa Parra, è stata convinta dal collega Max Felicitas a tornare sul set e girare una scena del film La zia di Pisa è una gran maiala.

Valentine Demy è stata campionessa di culturismo, al cinema è arrivata con alcuni film di Tinto Brass come Snack Bar Budapest e Paprika. Nel mondo del porno invece ha debuttato nel 1994 riscuotendo un gran successo, ma nel 2010 ha deciso di lasciare le scene a luci rosse. Proprio lì dove oggi ritorna grazie alle insistenze del pornoattore Max Felicitas.

Il motivo che però l'ha spinta a tornare è legato a qualcosa di molto delicato: l'attrice spera di risollevarsi dalla depressione di cui soffre da molti anni, proprio da quando ha deciso di non girare più film hard. Così oggi la sua speranza è che il porno l'aiuti a guarire.

Max Felicitas dal canto suo si è detto contento di aver riportato la collega davanti alla macchina da presa: "la scena è stata molto divertente, sono onorato di aver riportato Valentine Demy sul set dopo un decennio" ha dichiarato al programma radiofonico La Zanzara. Dove, spoilerando sulla trama, ha raccontato in cosa consiste il ritorno della Demy: "la scena parla di un nipote che va a trovare la zia a Pisa che non vede da un po', è lì tra una cosa e l'altra scatta la parte copulativa".