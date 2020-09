Utopia: violenza e sangue a spruzzi nel trailer red band della serie Amazon con John Cusack

Il trailer red band di Utopia, nuova serie in arrivo a ottobre su Amazon Prime Video, firmata da Gillian Flynn e interpretata da John Cusack, si presenta particolarmente concitato e sanguinolento.

Gillian Flynn è autrice, creatrice, produttrice esecutiva e showrunner di Utopia, serie tv incentrata su un gruppo di giovani nerd che si incontra on line per alimentare il culto di un fumetto underground intitolato Dystopia. Quando viene annunciato l'arrivo del sequel, Utopia, il gruppo di fan si riunisce a una convention per scoprire le anticipazioni del nuovo fumetto, ma si ritrova coinvolta in una cospirazione in cui diviene il bersaglio di una misteriosa associazione criminale che vuole fermare chiunque provi a leggere il fumetto.

Fa parte della storia anche Kevin Christie, miliardario filantropo interpretato da John Cusack che non era presente nella versione originale di Utopia, ma è stato inserito da Gillian Flynn con l'intento di amplificare il tema della cospirazione governativa.

Negli Stati Uniti la serie Utopia approderà in streaming sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video venerdì 25 settembre, mentre in Italia debutterà il 30 ottobre.