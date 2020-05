Upgrade: il film di Leigh Whannel dà vita a una serie sequel

Upgrade, il thriller diretto da Leigh Whannel, avrà una serie sequel che proseguirà il racconto sci-fi portato sul grande schermo nel 2018 da Blumhouse. Il progetto, di cui sta venendo scritta la sceneggiatura, verrà prodotto da Blumhouse Television e UCP.

La serie ispirata a Upgrade riprenderà la storia alcuni anni dopo gli eventi mostrati nel film e ampierà l'universo creato per il grande schermo con una versione evoluta di STEM e un nuovo host, dando spazio a un mondo in cui il governo lo utilizza per aiutare a fermare l'attività criminale.

Il film aveva come protagonisti Logan Marshall-Green, Betty Gabriel e Harrison Gilbertson. Nel lungometraggio il protagonista Grey Trace si ritrovava paralizzato dopo un violento attacco criminale in cui la moglie veniva uccisa, venendo poi contattato da un inventore miliardario che gli propone una cura sperimentale che utilizza un chip chiamato STEM che viene impiantato nel suo corpo e gli permette di avere delle capacità fisiche aumentate, potendo quindi cercare di vendicarsi della morte della donna che amava.

Upgrade aveva incassato 16 milioni di dollari ai box office dopo un investimento di soli 5 milioni.

Leigh Whannelll e Tim Walsh saranno coinvolti come showrunner e autori e collaboreranno con gli sceneggiatori e produttori Krystal Ziv Houghton e James Roland. Tra i produttori ci saranno anche Jason Blum e Brian Kavanaugh-Jones.