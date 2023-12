Uomini e donnne: Tina Cipollari attacca Beatriz ma Maria De Filippi la difende (Scena tagliata)

Il trono classico di Uomini e Donne continua a regalare emozioni e tensioni con nuovi scontri tra Tina Cipollari e Beatriz, la corteggiatrice che in questo momento Brando sembra preferire a Raffaella. Lo scontro tra l'opinionista e Beatriz va avanti da settimane, le due hanno battibeccato anche oggi e, secondo le anticipazioni, nel corso di una registrazione Maria De Filippi ha tagliato una parte della discussione, come richiesto da Beatriz.

Momento Romantico in Barca tra Brando e Beatriz

Nella puntata del 22 dicembre di Uomini e donne è stata mandata in onda una clip sull'ultima esterna registrata da Brando e Beatriz, una romantica passeggiata in barca. Nel video abbiamo visto la corteggiatrice dare una lettera a Brando.

Beatriz ha assicurato il corteggiatore che non intende abbandonare il programma, il contenuto della lettera ha commosso Brando e i due in un momento di trasporto si sono lasciati andare ad un bacio appassionato.

Il Conflitto con Tina Cipollari

Se Brando sempre preferire Beatriz a Raffaella, Tina Cipollari non è dello stesso avviso. L'opinionista non sopporta la corteggiatrice, così come molti spettatori che commentano il programma su Twitter, e non glielo manda a dire.

"Non riesco a crederle " ha ribadito oggi "Qualcosa non mi quadra, è qualcosa che sento io. Non mi convinci". Beatriz, colpita dalle parole di Tina ha provato a replicare "Come fai a dirlo, tu non mi conosci".

Momento di Tensione e Lacrime

Tina le ha spiegato le sue ragioni: "Qui tu, non sei mai stata lineare, io di te non riesco a fidarmi". Oggi Beatriz è scoppiata anche a piangere, le sue lacrime hanno distratto Brando che in quel momento stava ascoltando Raffaella. La corteggiatrice e Brando, in un'esterna mostrata oggi, hanno condiviso un momento romantico e si sono baciati davanti ad un bel tramonto.

Rivelazione e Taglio della Scena

Secondo le anticipazioni, nella registrazione di ieri si è avuto un duro scontro tra Tina e Beatriz con quest'ultima che ha rivelato un dettaglio della sua vita privata che non averebbe voluto divulgare. Per questo motivo, Maria De Filippi le ha promesso che la scena sarà tagliata e non sarà mandata in onda durante il consueto appuntamento pomeridiano.