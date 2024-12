Uomini e Donne: Veronica accusa Michele di manipolazione per le dichiarazioni su Amal

Michele Longobardi, ex tronista di Uomini e Donne, è stato travolto da uno scandalo che ha portato alla sua esclusione dal programma. Nella penultima registrazione che lo ha visto protagonista, lo stabiese è stato accusato di aver creato un profilo fake per chattare con le sue corteggiatrici, in particolare con Mery, che poi ha raccontato tutto alla redazione.

Michele dopo la fine di Uomini e donne

Le violazioni del regolamento del dating show, comunque, non erano finite. Il giorno dopo, durante l'ultima registrazione del programma prima della pausa natalizia, si è scoperto che, durante il suo percorso televisivo, Michele avrebbe intrattenuto contatti segreti con Alessandra Somensi, ex corteggiatrice scelta da Luca Daffrè nell'edizione 2023 del programma. Si parla di messaggi, chiamate e addirittura chat dal contenuto "spinto", di cui la redazione è venuta a conoscenza.

Michele ha ammesso il proprio errore, ma il danno ormai era fatto: le sue corteggiatrici, Amal e Veronica, si sono dette profondamente deluse e hanno deciso di abbandonare il programma. Ieri Lorenzo Pugnaloni ha condiviso gli ultimi aggiornamenti sul caso. Dopo aver sentito Michele, ha scritto: "Innanzitutto, non sta molto bene e l'ho percepito subito. Nonostante tutto, lo dico e non cambia ciò che penso: ha sbagliato".

Michele sul Trono Classico

"Però vi pregherei di fermare l'onda d'odio di alcuni utenti (questo varrebbe per chiunque si trovasse nella sua posizione) - ha specificato il giornalista su Instagram - Al momento mi ha riferito che l'unica cosa di cui gli importa è Amal. Ci sta male per lei davvero, ma sta cercando di andare avanti".

La parole di Veronica

Dopo l'uscita dal programma, la corteggiatrice non ha avuto parole indulgenti per Michele. Nei giorni successivi, lo ha definito un pagliaccio e, più recentemente, attraverso i suoi social, lo ha accusato apertamente di essere un manipolatore. Riferendosi all'ultimo aggiornamento di Pugnaloni, Veronica ha sottolineato nel suo messaggio il comportamento che ritiene rappresentativo di Michele, alimentando ulteriormente le polemiche.

"Chi pratica il vittimismo manipolatore spesso esibisce una visione distorta della realtà. In un contesto del genere, il manipolatore descrive eventi e interazioni in modo tale da rafforzare il proprio status di vittima. Questo comportamento viene utilizzato per evitare critiche o conseguenze negative per le proprie azioni", ha scritto Veronica sul suo profilo social.