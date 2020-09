Uomini e Donne, Tina Cipollari minaccia il pubblico: "Non applaudite Gemma Galgani" (video)

Tina Cipollari ha minacciato il pubblico di Uomini e donne intimando di non applaudire Gemma Galgani: il fuorionda, pubblicato sui canali social del programma, mostra l'opinionista imporre al pubblico di restare immobile nei confronti della sua storica nemica e riservare a lei una standing ovation.

Tina Cipollari è stata la protagonista di un simpatico siparietto con il pubblico di Uomini e Donne che Maria De Filippi, come le aveva promesso, ha fatto pubblicare sui canali social del programma. Nel video si vede l'opinionista rivolgersi al pubblico del programma pensando che le telecamere siano spente, nonostante la conduttrice le ripeta più volte che sono accese. "Guai a voi, ma veramente guai seri per voi, se quando entra baby mummia applaudite", esordisce la Cipolari e nessuno le chiede chi sia 'baby mummia', tutti sanno che sta parlando di Gemma Galgani.

Mentre il pubblico ride e Maria l'avverte che le telecamere sono accese e manderà tutti in onda, la Cipollari continua ad arringare il pubblico: "Dovete stare muti, come se non entrasse nessuno. Mi raccomando. Non fate le false di 'emme' Dovete avere questa cosa in testa: lei fa schifo. Appena apro bocca, dovete alzarvi tutti in piedi. Guai se fate un applauso quando entra la mummia".

Quando Maria l'ammonisce di nuovo: "le telecamere sono accese, manderò tutto in onda", Tina le risponde "Non stai registrando, bugiarda, non ho sentito la sigla". L'opinionista si rivolge di nuovo al 'suo' pubblico: "Adesso io mi ricompongo. Fate finta di niente. Vi stritolo con le mie mani se parlate".

Appena entrata Gemma le due hanno Iniziato a litigare: "Ti avverto che sono molto stanca del vostro comportamento nei miei confronti - ha detto Gemma rivolgendosi a Tina - Pretendo di essere trattata come gli altri partecipanti con rispetto e buona educazione. Io già ho problemi a portare avanti le mie conoscenze e tu rendi tutto più difficile". Tina ha subito replicato: "sei entrata nervosa.Io parlo quanto voglio - aggiungendo - Gemma hai detto che sei stanca del nostro comportamento, ma pensa quanto siamo stanchi noi dei tuoi atteggiamenti"

Più tardi abbiamo assistito a un'ennesima doccia fredda per Gemma che ha scoperto che Paolo, arrivato in studio per corteggiarla, è uscito con un'altra dama. Poco dopo Armando Incarnato racconta di aver sentito Paolo parlare a telefono con qualcuno e dire: "Non ti preoccupare, sto fino a novembre-dicembre, raggiungo la visibilità e poi apriamo il sito". Paolo ha smentito di aver pronunciato la parola "visibilità" affermando che dall'altra parte del telefono c'era il figlio. Gemma è rimasta sconvolta da quanto ha sentito ed ha avuto una nuova discussione con il suo corteggiatore rifiutandosi di ballare con lui.