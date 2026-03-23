Uomini e Donne: Stefano fa tornare Elisabetta Gigante in studio, scoppia il caos

Uomini e Donne si scalda: Marina si difende dalle accuse, Stefano contatta Elisabetta e la fa tornare in studio. Nel Trono Classico, Ciro Solimeno si divide tra Elisa e Alessia.

Oggi, lunedì 23 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio la conduttrice Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Nel nuovo appuntamento del Trono Over si registra il ritorno di Elisabetta Gigante dopo la fine della sua storia con Sebastiano Mignosa. Nel Trono Classico, Ciro Solimeno è uscito con due corteggiatrici, ma ha baciato solo una di loro.

Trono Over: tensioni e ritorni

La puntata inizia con il confronto tra Sabrina Zago e Davide, soddisfatti di come sta procedendo la loro frequentazione. Sabrina racconta, però, di aver saputo da Davide che Marina l'avrebbe contattato per scusarsi del suo comportamento. Tina Cipollari giudica subdola la mossa della dama. Marina, però, si difende sostenendo di aver voluto scusarsi privatamente.

Nel frattempo, Marina sta frequentando Stefano, che ha chiesto a Elisabetta Gigante di tornare ufficialmente a Uomini e Donne dopo la fine della sua storia con Sebastiano Mignosa. Nessuno crede alla buona fede di Elisabetta, nemmeno Gemma.

Elisa corteggiatrice di Ciro Solimeno

La dama piemontese accusa Stefano di aver frequentato Marina all'interno del programma e poi di aver contattato Elisabetta quando non era più parte del cast. Stefano ribadisce di voler dare priorità a Marina nella loro conoscenza, ma risulta poco credibile per aver contattato più volte Elisabetta, chiedendole addirittura di tornare in studio per lui.

Trono Classico

Nel Trono Classico, Ciro Solimeno è uscito con Elisa Leonardi che gli ha raccontato di un episodio doloroso legato alla scomparsa del nonno. Ciro è uscito anche con Alessia Antonetti, con la quale c'è stato un bacio durante l'esterna. Questo ha deluso Martina Calabrò, che si sente messa da parte. Ciro le ha spiegato che, essendo tre le corteggiatrici, il tempo non basta per tutte. Elisa invece si è infuriata quando Ciro le ha detto di non averla baciata per rispetto di Alessia.