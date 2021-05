Uomini e Donne: la scelta di Giacomo Czerny

A Uomini e Donne è il momento della scelta per Giacomo Czerny: la puntata è stata registrata e, grazie alle anticipazioni, siamo in grado di dirvi con quale delle corteggiatrici il tronista ha deciso di uscire dal dating show.

Uomini e Donne volge al termine, in vista dell'ultima puntata, prevista per per il prossimo 28 maggio, è arrivato il momento della scelta anche per Giacomo Czerny, 25 anni originario di Sarzana in provincia di La Spezia. Sul parterre per lui sono rimaste due corteggiatrici Carolina Ronca e Martina Grado. Si tratta naturalmente di spoiler ma secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, Giacomo ha deciso di uscire dal dating show insieme a Martina Grado.

Nella prima parte della puntata sono stati mostrati i video delle due giornate che Giacomo ha trascorso con le due corteggiatrici nei giorni che hanno preceduto la sua scelta. Nei filmati si vede Martina che ha deciso di presentare Giacomo ai suoi genitori grazie ad una videochiamata, mentre Carolina ha puntato su una serie di foto delle loro esterne con le frasi che si sono scambiati durante lo show. Alla fine i due si affacciano da una terrazza e si vede la scritta "scegli me", formata grazie ad una serie di candele illuminate. Subito dopo lo studio di Uomini e Donne diventa di nuovo protagonista con la scelta definitiva di Giacomo Czerny.

La prima a entrare è Carolina, il tronista le spiega che dopo un primo periodo in cui sembrava che la sua scelta potesse essere lei i due hanno iniziato a litigare, anzi a discutere. Carolina è delusa, si chiede perché Giacomo l'abbia spinta a rendere pubblici i suoi sentimenti se già aveva deciso di scegliere l'altra corteggiatrice, la ragazza prima di abbandonare lo studio dice "l'augurio me lo faccio da sola, mi auguro il meglio perché me lo merito".

Po entra Martina Grado, il tronista le confessa che non è stato amore a prima vista, anzi a metà percorso era sul punto di mandarla via, ora invece è totalmente preso dalla corteggiatrice. Subito dopo i due iniziano a ballare sulle note di 'Marte e Venere' di Marco Mengoni, mentre lo studio applaude e gli augura che la loro storia possa continuare lontano dalle telecamere