Uomini e Donne: ecco quando andrà in onda l’ultima puntata

Uomini e Donne sta per chiudere i battenti anche per questa stagione: l'ultima puntata andrà in onda il 28 maggio, secondo quanto anticipato dal portale davidemaggio.it.

La lunga stagione di Uomini e Donne sta per concludersi, purtroppo anche quest'anno senza che Gemma Galgani abbia trovato l'amore: la dama piemontese anche in questa stagione ci ha provato, ma senza successo. A proposito di Gemma non è chiaro se la Galgani parteciperà alla prossima edizione del dating show, alcuni rumors di questi giorni danno per imminente l'addio della dama al programma che l'ha vista protagonista per anni.

Entro il 28 maggio, data dell'ultima puntata di Uomini e Donne, si chiuderanno le situazioni rimaste in sospeso e arriveranno le scelte dei tronisti. Dopo Samantha Curcio anche gli uomini dovranno palesare la loro scelta, toccherà quindi a Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone farci sapere chi tra le corteggiatrici rimaste sul parterre sarà la loro scelta.

Nel frattempo, sulla prossima stagione gravano le nubi sulla riconferma del contratto di Maria De Filippi con Mediaset che scadrà il prossimo mese di giugno. Ci sono pochi dubbi che le parti non riescano ad accordarsi, la De Filippi con i sui programmi pomeridiani e serali garantisce un numero di spettatori a cui il colosso di Cologno Monzese non può assolutamente rinunciare. C'è da sottolineare che Queen Mary contratta i singoli programmi e non viene pagata da Mediaset ma li produce insieme all'emittente e ne divide una parte dei profitti.