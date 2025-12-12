Uomini e Donne: Sabrina frena con Massimiliano, Flavio bacia Martina davanti alla Fontana di Trevi

La puntata di Uomini e Donne del 12 dicembre è stata ricca di colpi di scena e momenti emozionanti. Tra conoscenze che sembrano decollare e altre che vacillano, il parterre ha offerto dinamiche intense: Sabrina e Massimiliano proseguono con prudenza, mentre la decisione di Lucia di aprirsi a nuovi corteggiatori ha spiazzato Mauro. Emozioni forti anche per Edoardo, ancora segnato dal passato. Nel trono classico, invece, Flavio vive tra chiarimenti profondi e baci passionali.

Trono Over: le dinamiche di Uomini e donne del 12 dicembre

La conoscenza tra Sabrina Zago e Massimiliano procede bene: tra i due c'è complicità e un'intesa che il pubblico sembra gradire. Tuttavia, Sabrina appare ancora trattenuta: non è innamorata, almeno non per ora, e questo rende il percorso un po' più cauto. Personalmente, abbiamo l'impressione che lei stia valutando tutto con grande prudenza, forse anche per evitare passi falsi.

La situazione tra Lucia e Mauro si complica. Mentre Mauro pensa già a un possibile futuro fuori dal programma insieme a lei, Lucia sorprende tutti facendo scendere un nuovo corteggiatore e dichiarando persino di voler uscire a cena con Federico Mastrostefano. La reazione di Mauro è stata inevitabilmente di grande delusione: è apparso molto colpito, forse anche perché Federico è una presenza che non gradisce per niente. Qui, sinceramente, Mauro ci ha fatto molta tenerezza: sembra davvero coinvolto, mentre Lucia appare più indecisa... o semplicemente più curiosa.

Federico Mastrostefano

Prosegue la frequentazione tra Gloria ed Edoardo, ma lui non sembra emotivamente pronto. Durante una cena, parlando della sua precedente relazione durata sei anni - una storia su cui aveva costruito molte aspettative - Edoardo si è commosso. Un momento molto sincero, che ha mostrato quanto abbia ancora bisogno di ritrovare equilibrio prima di buttarsi in qualcosa di nuovo. Una fragilità che può essere un punto di forza... ma anche un ostacolo.

Cosa è successo nel Trono Classico:

Sul fronte del trono classico, Flavio Ubirti e Nicole Belloni hanno finalmente ritrovato la pace. Nel corso di un confronto intenso e carico di emozione, Nicole ha confessato di provare dei sentimenti per lui, e questa apertura potrebbe cambiare le carte in tavola. Diverso il clima con Martina Cardamone: Flavio l'ha portata al centro di Roma, e lì - complice l'atmosfera magica della Fontana di Trevi - è scattato un bacio passionale. Una scena da film, che sicuramente non passerà inosservata ma Flavio, che ha annunciato che presto farà la sua scelta, sembra ancora molto indeciso.