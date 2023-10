Uomini e donne: Roberta smaschera Marco, mentre Yasna concede l'esclusività a Marco Spagna

Roberta Di Padua prosegue ad essere la protagonista di queste puntate di Uomini e Donne. Dopo l'episodio di ieri, 16 ottobre, in cui ha etichettato i cavalieri come 'mosci', oggi ha smascherato Marco, che l'aveva accusata di essere soffocante. Nel frattempo, Yasna ha deciso di concedere l'esclusività a Marco Spagna, nonostante gli interventi di alcune dame.

Uomini e Donne del 17 ottobre

Roberta Di Padua e Marco

L'episodio di oggi di Uomini e Donne si è aperto con un confronto tra Roberta Di Padua e Marco, durante il quale quest'ultimo l'ha accusata di essere possessiva e soffocante. In risposta, Roberta è andata nel suo camerino, ha preso il cellulare e lo ha consegnato a Gianni Sperti. Quest'ultimo ha letto le brevi conversazioni tra Roberta e Marco, che hanno smentito le affermazioni del cavaliere. Lo studio ha poi rimproverato Marco, mentre Roberta lo ha definito bugiardo.

Gero e Claudia

Nell'episodio di oggi abbiamo appreso un aspetto di Gero che finora non era stato rivelato: il cavaliere non desidera una donna con figli nella sua vita. Claudia ha reso noto che la conoscenza tra loro è stata interrotta quando Gero ha scoperto che lei aveva una figlia. "Gero ha delle riserve riguardo alle donne con un passato", ha dichiarato la dama. "Ho specificato che non sto cercando qualcuno senza un passato, ma piuttosto qualcuno il cui vissuto non sia più significativo del mio. È vero che preferirei evitare una relazione con una donna che ha figli", ha sottolineato Gero.

Marco Spagna e Yasna

Nella fase conclusiva del Trono Over, Marco Spagna ha chiesto l'esclusività a Yasna, con la quale ha iniziato a frequentarsi circa tre settimane fa. Yasna è sembrata incline ad accettare la proposta del cavaliere, anche se non ha gradito il fatto che lui sia uscito con Manuela, e non solo una volta come le aveva comunicato in precedenza.

Inoltre, la stessa Manuela ha rivelato che durante le loro uscite, Marco ha cercato di baciarla non solo una volta. Nonostante queste questioni, alla fine Marco e Yasna hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme.