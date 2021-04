Uomini e Donne, morta Erica Vittoria Hauser del Trono Over

L'ex modella Erica Vittoria Hauser è stata trovata morta nel suo letto il 6 aprile 2021: nel 2013 aveva lasciato il Trono Over di Maria De Filippi con Ivano Rotoli, un ex calciatore.

Erica Vittoria Hauser è morta all'età di 44 anni: l'ex modella e protagonista di Uomini e donne è stata trova morta oggi, 6 aprile 2021, nella sua abitazione dai parenti, che hanno diffuso la notizia attraverso i social.

Erica Vittoria Hauser era nata nel Liechtenstein, già a 13 anni aveva fatto la sua prima sfilata in passerella, iniziando così la carriera di modella. In Italia, e precisamente a Firenze, si era laureata in architettura ed aveva unito le sue due passioni, moda e architettura, lavorando come arredatrice d'interni. La Hauser è stata trovata morta nel letto del suo appartamento dai suoi parenti, allarmati dal fatto che non rispondesse al telefono.

A soli 44 anni Erica Vittoria Hauser è morta nel sonno, come hanno fatto sapere i suoi familiari attraverso i social senza precisare le cause del decesso. Erica Vittoria era diventata famosa presso il pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne. Dal dating show l'ex modella era uscita in compagnia di Ivano Rotoli, che lei aveva deciso di corteggiare guardando il programma di Maria De Filippi in televisione. La storia tra Erica Vittoria e l'ex portiere di calcio era durata solo pochi mesi.

Appena poche settimane fa era morto Fabio Donato Saccu, altro ex protagonista del Trono Over.