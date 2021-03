Uomini e Donne Over: morto Fabio Donato Saccu, ex cavaliere del dating show

Gli spettatori di Uomini e donne Over sono in lutto per la morte di Fabio Donato Saccu, l'ex cavaliere del dating show che aveva conosciuto l'amore all'interno del programma di Maria De Filippi. È morto a 46 anni per un male incurabile.

La notizia della morte di Fabio Donato Saccu è stata data dal Lisa Leporati, la donna che l'uomo aveva conosciuto durante la sua partecipazione al dating show. "Ti ricorderò sempre così", ha scritto Lisa accanto a una foto del marito. Fabio, come hanno raccontato i familiari, si è spento nell'ospedale degli Infermi di Biella "dopo un breve periodo, segnato da un male che non perdona".

Fabio Donato Saccu era entrato sul parterre di Uomini e Donne per la prima volta nel 2014 e subito aveva deciso di corteggiare Lisa Leporati, che era sul punto di abbandonare il dating show dopo alcune frequentazioni andate male. Poco dopo i due avevano iniziato a frequentarsi per poi uscire dal programma per vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere.

Un anno dopo Maria De Filippi aveva invitato la coppia in studio e, in quell'occasione, Fabio aveva chiesto a Lisa di sposarlo: il cavaliere, come da tradizione, si era inginocchiato e con gli occhi pieni di lacrime aveva mostrato l'anello a colei che sarebbe diventata sua moglie.

Oggi la notizia che ha scosso gli spettatori e, siamo sicuri, tutti coloro che avevano conosciuto personalmente Fabio nel corso del programma. La famiglia ha informato che il funerale si terrà venerdì 26 marzo alle ore 09:30 nella chiesa parrocchiale di Ponderano, in provincia di Biella.