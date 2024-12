Uomini e Donne: “Michele Longobardi pensa solo ad Amal”, nuove rivelazioni sull’ex tronista

L'ultima registrazione di Uomini e Donne ha visto un colpo di scena inaspettato: il tronista Michele Longobardi è stato costretto ad abbandonare il programma a causa di gravi violazioni del regolamento. A far esplodere lo scandalo sono state le rivelazioni di Mary, una delle sue corteggiatrici, che ha denunciato l'esistenza di un profilo falso creato da Michele per contattare altre ragazze del parterre.

Le accuse contro Michele Longobardi

Non solo il profilo fake: ulteriori addebiti sono emersi quando si è scoperto che il tronista aveva iniziato a chattare con Alessandra Somensi, ex corteggiatrice scelta da Luca Daffrè nell'edizione 2023 del Trono Over. La loro frequentazione, che includeva chiamate e messaggi privati, avrebbe addirittura sconfinato in conversazioni spinte, ben oltre i limiti imposti dal regolamento del programma.

Questa scoperta ha suscitato grande indignazione tra le corteggiatrici, in particolare Veronica e Amal, che hanno deciso di abbandonare immediatamente lo studio. Amal, che secondo Michele sarebbe stata la sua scelta finale, ha rifiutato ogni tentativo di riconciliazione, nonostante il tronista l'avesse inseguita dietro le quinte. Dopo l'uscita dal programma, Michele è diventato bersaglio di un'ondata di critiche sui social, tanto che il suo profilo risulta attualmente impostato su privato.

Amal sarebbe stata la scelta di Muchele

A fornire un aggiornamento sulla situazione è stato Lorenzo Pugnaloni, che è riuscito a contattare l'ex tronista. "Ho appena sentito Michele. Innanzitutto, non sta molto bene e l'ho percepito," su legge sul profilo social del giornalista. Pur condannando il comportamento di Michele, Pugnaloni ha lanciato un appello: "Vi pregherei di fermare l'ondata di odio di alcuni utenti. Questo varrebbe per qualsiasi persona al suo posto."

Secondo quanto riferito da Pugnaloni, Michele sembra particolarmente scosso per l'allontanamento di Amal, a cui era sinceramente legato. "Mi ha detto che l'unica cosa di cui gli importa è Amal. Ci sta davvero male, ma sta cercando di andare avanti." Fin dalle prime settimane era risultato chiaro che Michele avesse puntato tutte le sue carte su Amal, anche se l'interesse non sembrava ricambiato.