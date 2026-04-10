Uomini e Donne: Cristina Tenuta torna per Marco, Elisabetta attacca Sebastiano

Oggi, venerdì 10 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio, Maria De Filippi, insieme agli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, ha guidato il programma come di consueto. L'ultimo appuntamento della settimana ha visto al centro dell'attenzione il Trono Over, con il ritorno di due volti noti al pubblico del format.

Paola e Paolo lasciano il programma mano nella mano

La nuova puntata del dating show di Canale 5 inizia con un momento romantico: Paola e Paolo decidono di lasciare il programma insieme, mano nella mano. Una scelta che emoziona lo studio e chiude il loro percorso nel parterre over. Nonostante i dubbi espressi dal cavaliere nella puntata precedente, i due hanno deciso di darsi una possibilità lontano dalle telecamere.

Scontro nel trono classico: Ciro contro Elisa

Nel trono classico non manca il caos. Nuovo duro confronto tra Ciro Solimeno e una delle sue corteggiatrici, Elisa Leonardi. La ragazza si mostra molto arrabbiata, accusando il tronista di aver sminuito la loro esterna. Nel frattempo, Ciro continua a frequentare anche Martina Calabrò. In studio si scatena il solito "pollaio": urla, discussioni e corteggiatrici che abbandonano lo studio a turno. Questa volta tocca proprio a Martina, stanca delle continue interferenze di Elisa.

Sebastiano Mignosa

Gloria Nicoletti tra Antonio e nuove possibilità

Si passa poi a Gloria Nicoletti, che potrebbe dare una nuova opportunità ad Antonio. Nel frattempo, Marta è rimasta delusa: durante la sua uscita con Marco Gaggini, il cavaliere non ha organizzato nulla di speciale. A complicare la situazione arriva il ritorno di Cristina Tenuta, tornata proprio per conoscere Marco. Lui si dice felice di rivederla e decide di tenerla, creando nuove dinamiche nel parterre.

Elisabetta Gigante sbotta in studio

Elisabetta Gigante si lamenta perché nessuno la invita a ballare. In studio torna anche il suo ex, Sebastiano Mignosa, che le fa notare come forse la mancanza di inviti sia dovuta al poco interesse nei suoi confronti. La dama, colta sul vivo, tira in ballo un episodio controverso: ha ricevuto messaggi dalla panettiera del cavaliere che le diceva che Sebastiano era disperato perché lei non lo voleva. Mignosa conferma però di non avere alcun interesse a riprendere la relazione.

Arnaldo chiude definitivamente con Maria

Infine, Arnaldo decide di interrompere definitivamente la frequentazione con Maria. I continui scontri e il poco sentimento hanno portato entrambi a maturare questa scelta. La decisione è condivisa: troppe incomprensioni e poche emozioni hanno spinto i due a prendere strade separate, chiudendo così il loro percorso insieme.