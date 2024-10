Uomini e donne: Maria De Filippi ricorda Giorgio Manetti, Mario Cusitore rompe con due dame

Nel terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, lo storico cavaliere legato in passato a Gemma Galgani, è stato nominato da Maria De Filippi per stuzzicare la dama piemontese. Nel frattempo, l'atteggiamento di Mario Cusitore, cavaliere del dating show, continua a far discutere.

Maria e Tina provocano Gemma con un accenno a Giorgio Manetti

La puntata si apre con la consueta attenzione dedicata all'inossidabile Gemma Galgani. Da qualche giorno è sceso in studio per conoscerla Fabio, un uomo che ha trascorso gran parte della sua vita in Canada. Il nuovo cavaliere, che ha animato lo studio con i suoi balli, continua a far parlare di sé, tanto che anche oggi Maria De Filippi ha chiesto a lui e a Gemma di ballare da soli al centro dello studio.

La frequentazione tra i due prosegue, e Maria, sostenuta da Tina, provoca Gemma dicendole che mostra la stessa espressione di qualche anno fa, quando in studio c'era Giorgio Manetti, soprannominato "Il Gabbiano". Tra lui e Gemma era nata una tormentata storia d'amore, durata diverse stagioni. Giorgio, sceso nel programma nel 2015, ha abbandonato il dating show nel 2018, ma rimane uno dei volti più amati del format.

Barbara De Santi oggi ha eliminato tre cavalieri.

Terminato lo spazio dedicato a Gemma, al centro dello studio vengono disposte tre sedie: da un lato si accomoda Mario Cusitore, dall'altro Morena e Margherita. Quest'ultima ha rivelato di aver trascorso con l'ex corteggiatore di Ida Platano una notte passionale, un dettaglio che entrambi avevano finora tenuto nascosto. Margherita non è l'unica dama ad aver condiviso momenti di intimità con Mario: anche Morena ha vissuto un incontro romantico con lui, consumato in una scomoda Smart.

Nonostante tutto, Mario sostiene di aver riflettuto e di non aver provato una vera scintilla con nessuna delle due dame. A quanto pare, i rapporti tra lui e le sue dame non sarebbero basati su interessi condivisi, ma esclusivamente su un'attrazione fisica, come lascia intendere Mario, attirandosi le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

I due opinionisti lo rimproverano per non essere stato chiaro fin dall'inizio, poiché Mario frequenta le dame da diverse settimane. "Sei un seduttore fisico", afferma Sperti. Nel frattempo, Barbara De Santi ha deciso di interrompere la conoscenza con Gabriele per mancanza di chimica, con Alessandro per incompatibilità caratteriale, e con Michele, sceso oggi in studio, perché lo trova troppo magro.