Uomini e Donne, Maria De Filippi contro Armando Incarnato per la privacy di una dama

Nuovo scontro a Uomini e Donne tra Armando Incarnato e una dama, questa volta il napoletano ha attaccato Maria C. ed è dovuta intervenire Maria De Filippi per mettere fine alla discussione.

Armando Incarnato è uno dei cavalieri più litigiosi di Uomini e Donne e anche oggi non si è risparmiato, trovando come spalla Tina Cipollari. Questa volta il napoletano ha attaccato Maria C. che non ha voluto rivelare ai genitori che sta partecipando a Uomini e Donne. Armando si è infuriato quando alcuni giorni fa ha provato a telefonare a Maria C. e lei non gli ha risposto perchè era presente il padre. "È un problema - ha detto Armando - se tu non puoi rispondere davanti a tuo padre che è un uomo, come posso frequentare una donna, darle un bacio, un abbraccio se poi lei torna a casa e no risponde" ha detto il napoletano che non si capacita del fatto che una donna di quarant'anni non possa dire ai genitori che sta frequentando il dating show.

Maria C. è stata attaccata anche da Tina Cipollari che non ci vede chiaro: "se non risponde a telefono perchè c'è il padre evidentemente ci sta qualche problema che non sappiamo". A questo punto Maria De Filippi è intervenuta per placare il napoletano, la conduttrice ha difeso Maria C. sostenendo che quest'ultima ha comunicato alla redazione che i genitori sono molto tradizionalisti e prima di dirglielo vuole vedere come procede la sua esperienza sul parterre di Uomini e Donne. Maria ha detto che lei in questo non vede nessun problema, Maria C. ha deciso di continuare a frequentare Alessandro e Gero mentre con Armando l'esperienza è finita, una decisione presa da entrambi.