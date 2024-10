Uomini e donne: Maria attacca Diego ma assolve, ancora una volta Mario Cusitore

Primo appuntamento settimanale con Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Oggi i protagonisti del Trono Over hanno animato la puntata con uno sfogo della conduttrice contro Diego Tavani, mentre, come al solito, è intervenuta a difesa di Mario Cusitore.

Tensioni tra dame e cavalieri

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, i protagonisti del Trono Over hanno animato lo studio con un acceso confronto. Mario Verona, soprannominato Mariuccio, e Morena, usciti insieme durante la settimana, si sono scambiati accuse reciproche. Mentre lui ha criticato Morena per essere "pesante", lei lo ha accusato di superficialità per l'invio di foto a torso nudo. Il commento di Gianni Sperti non si è fatto attendere: secondo lui, è Morena a non essere realmente interessata a Mariuccio.

Il secondo segmento della puntata è stato dedicato a Diego Tavani e Margherita. Il cavaliere ha messo in dubbio l'autenticità della donna, nonostante lei abbia manifestato interesse. La conduttrice Maria De Filippi ha espresso il suo disappunto verso il comportamento ambiguo di Tavani, sottolineando come non fosse sincero il suo interesse nei confronti della dama. "Le balle a volte le racconto anch'io, ma devi imparare a raccontarle meglio", ha commentato Maria, sottolineando come Diego dovesse essere più onesto o almeno più abile nel gestire la situazione. Alla fine gli ha chiesto di lasciare il centro dello studio e tornare quando sarà sicuro delle sue intenzioni

Diego Tavani è stato attaccato da Maria De Filippi

Anche Mario Cusitore e Maura sono stati protagonisti di una discussione. Lo speaker radiofonico si è lamentato del fatto che Maura fosse andata via dopo soli 30 minuti durante la loro uscita, accusandola di aver usato il mal di testa come una scusa. Poco prima Lorenzo Pugnaloni aveva condiviso online la sua intervista a Gianluca, ex fidanzato di Maura, per il format Casa Lollo.

"È uscita fuori un'intervista fatta da un ragazzino che fa le interviste sui social", ha detto Mario, volendo sminuire il lavoro del giornalista, che da sempre ha attaccato i comportamenti del cavaliere per le bugie raccontate a Ida. Tuttavia, la maggior parte dei presenti ha creduto alla dama, e Maria De Filippi è intervenuta prontamente per difendere ancora una volta Mario dagli attacchi di Tina Cipollari.

Trono Classico

Martina De Ioannon ha continuato il suo percorso uscendo con due corteggiatori. Con Mattia, che aveva precedentemente allontanato, ha dichiarato di aver trovato una buona intesa mentale, mentre con Ciro ha ammesso di sentire un inizio di chimica, definendolo "un gran paraculo, ma in senso positivo" perché gli piace usare modi da Don Giovanni.