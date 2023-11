Uomini e donne, Ida Platano ad Ermes: 'Vuoi conoscermi con tuo fratello?' figuraccia epica del corteggiatore

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, sul parterre del dating show, sono scesi quattro nuovi corteggiatori per Ida Platano, la nuova tronista del programma. Tra di loro c'era anche una vecchia conoscenza degli spettatori, Ermes Faccoli. Ida ha rivelato un gustoso aneddoto: fuori dalle telecamere il fratello del cavaliere aveva promesso di conquistarla. Alla fine, Ermes ha ricevuto anche una partaccia da Roberta Di Padua.

Ida Platano incontra Ermes Faccoli a Uomini e Donne

Ermes Faccoli è arrivato per la prima volta ad Uomini è donne all'inizio di questa stagione per conoscere Roberta Di Padua. Il cavaliere, che in passato ha partecipato come modello a Ciao Darwin, oggi è tornato nel programma per presentarsi alla nuova tronista Ida Platano.

"Ciao sono Ermes Faccoli ho 35 anni, quasi 36. Ti ho vista, siccome mi sei sempre piaciuta, ho scritto per conoscerti", così si è presentato il cavaliere che la volta precedente aveva detto di essere un trainer di vendita. "Praticamente formo le persone sulla vendita. Sono single da un anno circa, non ho figli e non sono separato".

La rivelazione sul fratello del corteggiatore

"Non sono interessata. Ma voglio dirti una cosa - ha risposto la tronista - Tu e tuo fratello insieme mi volete conoscermi? Lui è venuto nel mio salone e mi ha detto che si sarebbe presentato da me, per conoscermi. Volete conoscermi insieme, tutti e due?"

"Questa cosa non la sapevo" ha subito risposto il corteggiatore. "Strano perchè Mi ha parlato di te e mi ha detto che è tuo fratello" ha commentato a sua volta Ida Platano che gli ha descritto fisicamente l'uomo che aveva conosciuto. "Ritenta, sarai più fortunato. Aspetta la prossima tronista", ha commentato Tina Cipollari.

Il botta e risposta con Roberta Di Padua

Prima che lasciasse lo studio, Ermes si è beccato una ramanzina anche da Roberta Di Padua, che gli ha ricordato un'intervista rilasciata quando ha abbandonato il programma. "Come mai sei tornato in un programma in cui ti è stata negata la possibilità di replica?", ha esordito la dama.

"Non ho potuto ribattere. Avrei voluto parlare sui tuoi giudizi su due spritz, come se un uomo potesse essere giudicato per quanti spritz regge o se ordina un'insalata. Mi hai catalogato così", ha replicato il bresciano.

"Non ho chiuso solo per quello, ti ho giudicato sulla base del nulla totale", ha concluso Roberta che ha aggiunto, rivolgendosi a Maria De Filippi: "Escono da qua e subito fanno le interviste dove paragonano me ad Aurora. Poi quando sono qui se la fanno sotto, non è mai vero niente".