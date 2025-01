Uomini e donne anticipazioni della registrazione, scontri per Francesca Sorrentino, Mario Cusitore commuove

Durante la seconda registrazione settimanale di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì su Canale 5, Francesca Sorrentino e Gianmarco hanno provato a chiarirsi dopo una discussione, Gianmarco Steri ha cercato la sua 'preferita' tra le tante corteggiatrici. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Le anticipazioni di Uomini e donne

Per il Trono Over, Claudia e Giorgio al centro studio: lei ha ammesso di provare un forte interesse per lui, ma si è detta infastidita dal fatto che Giorgio non sembri del tutto concentrato su di lei, nonostante i baci che si sono scambiati. Alessio e una dama bionda: la loro frequentazione è caratterizzata da continui litigi.

Alessio ha provato a farsi perdonare con un mazzo di fiori, dopo aver ammesso di essere stato poco delicato nel dirle che non rispondeva al suo prototipo ideale. A sorpresa è intervenuta Francesca, la quale ha confessato di vedere in Alessio alcuni atteggiamenti che le fanno pensare che tra loro possa esserci ancora qualcosa. Quando gli ha chiesto se volesse uscire con lei, però, lui ha rifiutato.

Gianmarco Meo è il corteggiatore di Francesca

Gemma Galgani ha deciso di chiudere la conoscenza con il signore che stava frequentando. Gloria e il cavaliere misterioso: in studio è scoppiata una lite accesa tra i due. Lui l'ha accusata di diventare "pericolosa" quando beve, scatenando la furia della dama, che ha preteso spiegazioni. Il cavaliere ha cercato di sviare, ma dopo l'insistenza di Gloria ha affermato che la discussione al ristorante stava degenerando. Il suo atteggiamento è stato giudicato scortese e tutto lo studio si è schierato dalla parte di Gloria.

Nel Trono Classico, Francesca Sorrentino, per la prima volta, ha deciso di non portare nessuno in esterna. In studio, è esploso un litigio molto forte con Gianmarco Meo. La tronista ha rivelato di avere dubbi su di lui dopo aver scoperto che aveva fatto un provino per diventare tronista e di aver notato un atteggiamento da vittima, come se volesse solo il consenso del pubblico.

Gianmarco, esasperato, ha detto di non farcela più, sostenendo che ogni sua azione viene interpretata nel peggiore dei modi e che probabilmente Francesca non è davvero interessata a lui. Dopo queste parole, ha lasciato lo studio, seguito subito da Tina Cipollari, che lo ha invitato a riflettere prima di prendere decisioni affrettate.

Poco dopo, Gianmarco è rientrato e ha ripreso a discutere con Francesca, ribadendo che la loro conoscenza non può andare avanti in questo modo. Chiara, la nuova tronista, è uscita in esterna con Matteo, un ragazzo molto timido. Durante l'uscita, la ragazza gli ha fatto notare di non gradire il fatto che lui evitasse il contatto visivo. In studio, hanno ballato insieme.

Gianmarco Steri e il suo harem di corteggiatrici: per lui sono scese 100 nuove ragazze, molte delle quali hanno colto l'occasione per avvicinarsi a lui durante i balli. Maria De Filippi ha annunciato che nella prossima registrazione ogni corteggiatrice avrà 40 secondi per presentarsi. Gianmarco, intanto, ha rivelato di essere rimasto colpito da una ragazza di nome Angelica.

Durante la puntata si è verificato un episodio molto toccante: Mario Cusitore ha ballato con una ragazza disabile presente nel pubblico. La giovane, sopraffatta dall'emozione, è scoppiata in lacrime quando lo speaker radiofonico l'ha invitata a danzare con lui, regalando a tutto lo studio un momento di grande sensibilità e dolcezza.