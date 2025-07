Uomini e Donne, Gianni Sperti lascia il ruolo di opinionista? Ecco cosa avrebbe deciso Maria De Filippi

A settembre riapriranno le porte dello studio di Uomini e Donne e già iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulla nuova stagione del dating show di Maria De Filippi. Dopo un'annata altalenante - tra la favola rosa di Martina De Ioannon che ha scelto Ciro Solimeno e diverse segnalazioni che hanno costretto tronisti e troniste a lasciare il programma - sembra che la conduttrice voglia giocare d'anticipo, e forse anche un po' d'azzardo affidando il Trono a Gianni Sperti.

Il precedente (semi-serio) di Tina Cipollari

Già nella scorsa stagione, in modo ironico ma non troppo, l'opinionista si era accomodata sulla famosa poltrona rossa, conoscendo - tra viaggi e regali - il cavaliere Cosimo Dadorante. Un esperimento curioso che, tra il serio e il faceto, ha intrattenuto il pubblico... ma senza lasciare il segno.

Le difficoltà di Gianni a gestire i sentimenti davanti alle telecamere

Ora, stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo TV, a finire sul trono potrebbe essere proprio l'altro storico opinionista del programma, da anni seduto accanto a Tina Cipollari, pronto a commentare (e spesso demolire) i percorsi sentimentali altrui. Secondo il magazine, Maria De Filippi starebbe valutando di proporre a Gianni di mettersi in gioco in prima persona: "Gianni Sperti come Tina Cipollari: anche lui sarà un tronista di Uomini e Donne, sarà alla ricerca dell'amore", si legge sulla copertina del settimanale.

Una notizia che ha subito fatto discutere. Anche perché in passato lo stesso Gianni aveva escluso questa possibilità, dichiarando di non essere capace di gestire con leggerezza emozioni e sentimenti davanti alle telecamere. Tuttavia, in un'intervista, aveva ammesso che - tra il ruolo di corteggiatore e quello di tronista - sceglierebbe comunque il secondo. "Non sopporterei vedere la persona che mi piace uscire con altri", aveva confessato, riferendosi alle dinamiche tipiche del trono over.

Ma c'è un altro aspetto che rende questa eventualità ancora più delicata: sedersi sul trono per Gianni significherebbe anche esporsi apertamente sul piano personale, svelando al pubblico dettagli sulla sua vita privata e sul suo orientamento sessuale, che fino a oggi, giustamente, ha sempre preferito tenere lontani dai riflettori.

L'amore finito e il messaggio criptico dell'opinionista sui social

Proprio recentemente, Gianni ha pubblicato su Instagram un post molto intimo, che molti hanno interpretato come la fine di una storia d'amore. Dopo aver raccontato a Verissimo di vivere un legame ancora agli inizi, a giugno aveva condiviso parole dal sapore malinconico: "Quel treno su cui ero salito e che mi aveva fatto perdere, piacevolmente, la bussola... si è fermato all'improvviso. Così ho deciso di scendere. Subito dopo. E di tornare a percorrere la mia strada. Da solo. Come forse è giusto che sia".

E nella parte finale, un commento che sembra il riassunto perfetto del suo ruolo nel programma: "Tutti i giorni mi ritrovo a parlare d'amore, a dare consigli. A dire quando è giusto restare, quando è tempo di andare. Forse è proprio questa la mia missione: occuparmi dell'amore degli altri". Ma siamo sicuri che sia davvero pronto - o disposto - a occuparsi finalmente del proprio?