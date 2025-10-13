Uomini e Donne, Gemma si lascia sfruttare da Mario, scoppia la lite tra Federico e Jakub

Nella puntata del 13 ottobre di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha tentato ancora di riavvicinarsi a Mario Lenti, ma il cavaliere ha chiarito che tra loro c'è solo amicizia. Intanto, Magda ha intrapreso una nuova conoscenza con Sebastiano. Nel trono classico, Federico e Jakub, corteggiatori di Cristiana Anania si sono scontrati accusandosi a vicenda di essere alla ricerca di visibilità.

L'esterna in amicizia e l'ultima novità del Trono over

Gemma Galgani ha tentato nuovamente di riavvicinarsi a Mario Lenti. Il cavaliere ha proposto un'esterna "in amicizia" per scusarsi dopo averla fatta piangere in una precedente occasione. L'incontro si è svolto con una romantica vista su Roma al tramonto. Durante il confronto in studio, Maria De Filippi ha chiarito che non è possibile parlare di "esterne in amicizia".

La conduttrice del dating show, ha sottolineato come Gemma sembri convinta che Mario provi un reale interesse per lei, mentre lui avrebbe agito per gentilezza. L'uomo ha ribadito che il suo gesto è stato motivato dal desiderio di scusarsi, ma in più di un'occasione ha lasciato intendere un interesse verso Gemma anche in ambito professionale, citando l'idea di una possibile collaborazione commerciale in Puglia.

Mario Lenti

Magda e Sebastiano, nuova coppia in vista?

La situazione ha suscitato la reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che hanno criticato l'atteggiamento di Mario. Intanto, Magda ha dichiarato di essere uscita con Sebastiano, che l'ha corteggiata con dolci e fiori. Ciò ha scatenato la reazione di Cinzia Paolini, che ha ricordato di essere stata corteggiata dallo stesso cavaliere con le medesime attenzioni.

Guido e Federica sempre più uniti, ma Gloria non ci sta

La nuova conoscenza tra Magda e Sebastiano ha infastidito Mario, che ha provato a riprendere la dama, ma lei ha preferito ballare con il nuovo corteggiatore. Nel parterre over, Guido e Federica hanno confermato la loro sintonia, mentre Gloria si è detta infastidita da alcuni atteggiamenti del cavaliere, che continua a visualizzare le sue storie sui social pur dichiarando di voler proseguire solo con Federica.

Trono classico: lo scontro tra i due corteggiatori di Cristiana Anania

Per quanto riguarda il trono classico, la tronista è apparsa divisa tra Federico e Jakub. La ragazza ha espresso i suoi dubbi sulle reali intenzioni di Jakub, mentre Federico si è lamentato perché in questi giorni si è sentito messo da parte. In studio, i due corteggiatori hanno avuto un acceso confronto, accusandosi a vicenda di cercare solo visibilità. Cristiana ha rimproverato Federico per aver sfruttato l'incontro in camerino per criticare Jakub, senza però dedicarsi al loro rapporto.