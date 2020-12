Uomini e Donne, Gemma Galgani e il bacio passionale con Maurizio

Gemma Galgani, nel corso di Uomini e Donne, si è lasciata andare al racconto del suo incontro con Maurizio: c'è stato un bacio passionale 'alla Via col Vento', come lo ha definito la dama a Maria de Filippi e alla redazione del dating show.

Gemma Galgani continua a stupire il pubblico di Uomini e Donne, dopo aver ballato sulle note di Flashdance facendosi rovesciare un secchio d'acqua sulla testa, oggi la dama ha descritto il suo bacio passionale con Maurizio, il suo nuovo corteggiatore. Gemma al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi, ha raccontato l'ultima uscita con il suo corteggiatore descrivendo anche il loro bacio passionale, cosa che ha suscitato le solite battutine provocatorie di Tina Cipollari.

Gemma ha premesso che Maurizio dà una grande importanza al bacio e poi ha raccontato che il loro è durato circa dieci minuti, è stato qualcosa di molto bello e intenso e la dama ha percepito il trasporto di Maurizio. "Ho avuto una serata splendida, dei momenti epocali. Ci siamo scambiati un bacio infinito. E' stato un sogno e avrei voluto che non finisse mai. Abbiamo passato tutta la giornata insieme e, dopo il bacio che è stato molto importante, è rientrato in albergo" ha detto Gemma. La solita Tina ha provato a smontare la felicità di Gemma chiedendosi come mai dopo un bacio così passionale Maurizio abbia preferito andare in albergo e non rimanere con lei "Due persone adulte, dopo un bacio così importante, vanno avanti e invece lui è tornato in albergo. Tra due settimane, di questa storia, ti resterà solo amarezza e delusione".

Quando Maurizio è arrivato nello studio ha confermato le parole di Tina e a una domanda di Gianni Sperti ha risposto che "i corpi erano pronti ad andare avanti" aggiungendo che "Gemma è piena di energie".

Tina Cipollari prevede una "nuova batosta" per Gemma che recentemente è rimasta delusa da come è naufragato il corteggiamento di Biagio. La dama per il momento è convinta che con Maurizio possa essere la vota buona e poco dopo è stata rinfrancata da una decisione di Maurizio. Al centro dello studio sono state messe quattro sedie per altrettante donne che venivano a corteggiare il cavaliere. Tra le dame c'era anche Alfonsina con cui Maurizio era uscito in passato "senza che la scintilla scoccasse", alla fine il cavaliere ha deciso di non approfondire nessun'altra conoscenza, per ora sembra essere interessato solo a Gemma, con buona pace della Cipollari.