Uomini e Donne, Gemma Galgani balla Flashdance in studio con tanto di secchio d'acqua in testa

Gemma Galgani ha regalato a tutti gli spettatori di Uomini e Donne un momento surreale che ha lasciato di stucco anche Maria De Filippi. La dama piemontese ha vestito i panni di Jennifer Beals di Flashdance ballando sulle note di What a Feeling con tanto di secchio d'acqua sulla testa.

Oggi la protagonista assoluta di Uomini e donne è stata Gemma Galgani, la dama piemontese che si sente rinata grazie alla storia d'amore con uno dei cavalieri del Trono Over. In programma c'era la sfilata e il tema scelto dalla produzione era 'Follie d'amore'. Maria De Filippi, prima della sfilata di Gemma, ha precisato che la redazione non aveva messo la passerella per esplicita richiesta della Galgani aggiungendo che la dama aveva preparato una sorpresa tanto che Tina Cipollari ha detto "Maria se sfila nuda avvisaci".

La dama piemontese si è presentata davanti alle telecamere vestita di nero e ha iniziato a ballare sulle note di What a Feeling, il brano della colonna sonora di Flashdance, il film di Adrian Lyne del 1983. L'energia di Gemma, sottolineata anche da Gianni Sperti, è davvero invidiabile per una persona di 71 anni. Ma la Galgani ha deciso di stupire veramente tutti e alla fine dell'esibizione ha afferrato il filo che stava scendendo dall'alto e si è rovesciata un secchio d'acqua in testa, proprio come la protagonista del film. La performance si è conclusa con una standiong ovation del pubblico e una promozione a pieni voti dei cavalieri che hanno dato alla dama piemontese il massimo dei voti. Gemma ha ringraziato tutti "Veramente, mi fa piacere.Sono felicissima, grazie a tutti. E poi c'è sempre il mio solito entusiasma che mia accompagna. Ho voluto lanciare un messaggio", ha detto raggiante aggiungendo "è la prima volta che mi danno tutti dieci".