Uomini e Donne: Edoardo rincorre Paola mentre Marta chiude con Antonio

Nella puntata del 2 febbraio Edoardo tenta di recuperare Paola dopo nuove conoscenze, Marta mette fine alla frequentazione con Antonio e in studio emergono dubbi, accuse e distanze difficili da colmare.

Oggi, 2 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e nello studio del dating show non sono mancati momenti di tensione e chiarimenti. Da Edoardo che prova a recuperare Paola dopo nuovi passi falsi, a Marta che racconta una conoscenza mai decollata, fino ai dubbi di Cinzia sul passato sentimentale di Lanfranco: ecco cosa è successo.

Edoardo e Paola: inseguimenti e accuse di poca chiarezza

La puntata si apre con le vicende sentimentali di Edoardo Nestori, che non brilla per linearità. Il cavaliere decide di far scendere nuove dame, salvo poi ammettere di aver chiesto il numero di telefono a Lucia Marino, senza però ricevere risposta. Un dettaglio che non passa inosservato.

Paola Fatuzzo, infatti, non la prende benissimo: la dama reagisce chiedendo il numero a un altro cavaliere e, in studio, chiarisce la sua posizione. Mentre Edoardo tenta un riavvicinamento, lei sottolinea come lui continui a mostrarsi interessato ad altre donne e ribadisce che tra loro non c'è mai stato alcun accordo o promessa. Tradotto: nessun vincolo, ma parecchi malumori.

Paola Fatuzzo

Marta e Antonio: una conoscenza che non decolla

Si passa poi a Marta Martinelli, impegnata in una frequentazione con Antonio durata oltre un mese. Il racconto, però, non è dei più entusiasmanti: la conoscenza non ha preso la direzione sperata e l'intesa sembra essersi arenata strada facendo. Marta aggiunge anche un dettaglio curioso: Antonio avrebbe manifestato una certa stanchezza nei confronti del programma, spiegando di non sentirsi particolarmente coinvolto nelle dinamiche dello studio. Un'uscita che, diciamolo, non aiuta a conquistare punti.

Gloria, Dario e Maria: triangolo poco convincente

È poi il turno di Gloria Nicoletti, che racconta la sua uscita con Dario Marinacci. La dama, molto diretta, spiega di non aver percepito una reale affinità caratteriale e decide quindi di chiudere la conoscenza senza troppi giri di parole. Dario, a quel punto, prosegue il suo percorso con Maria, che però appare tutt'altro che convinta. Anche qui, l'impressione è che la scintilla sia rimasta ben nascosta.

Lanfranco e Cinzia: quando l'età diventa un tema

La puntata prosegue con Lanfranco e Cinzia, che raccontano di aver trascorso diversi giorni insieme per conoscersi meglio. L'interesse da parte del cavaliere c'è, ma emerge una questione delicata. Cinzia ammette di sentirsi a disagio nello scoprire che Lanfranco, in passato, ha avuto relazioni con donne molto più giovani, alcune persino coetanee delle sue figlie. Lui prova a rassicurarla, spiegando che l'età per lui non è un fattore determinante e che è disposto a impegnarsi per farla sentire a suo agio. Cinzia, però, resta prudente e preferisce mantenere una certa distanza, almeno per il momento.