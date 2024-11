Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione del 29 novembre: tra Fabio e Gemma è guerra fredda

Si è appena conclusa la seconda registrazione settimanale di Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì su Canale 5. Nelle riprese di oggi abbiamo rivisto Gemma e Fabio al centro dello studio. Martina è andata in esterna con Ciro ma ha ballato con Gianmarco.

La segnalazione spagnola continua a dividere

La puntata riprende da dove ci eravamo lasciati: Gemma Galgani e Fabio al centro delle polemiche a causa della segnalazione che vede Fabio legato a una donna spagnola. Nelle immagini mostrate in studio, vediamo Gemma che raggiunge Fabio dietro le quinte per chiedergli spiegazioni. Fabio ammette che la donna esiste, ma sostiene che si tratti di una frequentazione conclusa quattro mesi fa.

Nonostante il suo ritorno in puntata e le sue spiegazioni, Gemma mantiene un atteggiamento freddo e distaccato, dichiarando di non fidarsi. Tina Cipollari, come da copione, interviene accusando Gemma di non essere mai stata realmente interessata a Fabio, insinuando che il suo comportamento sia solo una scusa per allontanarsi da lui.

Francesca Sorrentino ha litigato con i suoi corteggiatori

Durante la registrazione, Fabio e Gemma si ignorano completamente: nessuna conversazione o ballo tra i due. Un'altra coppia trova il lieto fine: William e la dama con cui si stava frequentando decidono di lasciare insieme il programma, nonostante siano stati al centro dello studio pochissime volte.

Trono Classico: baci, discussioni e tensioni.

L'esterna tra Martina e Ciro si conclude con il loro secondo bacio, segno di una crescente complicità. Tuttavia, in studio la tronista si rivolge a Gianmarco, confessandogli di non sentire trasporto nei suoi confronti, lamentandosi del fatto che non la guardi negli occhi. Gianmarco si giustifica dicendo di avere difficoltà a farlo.

La discussione tra Martina e Gianmarco diventa animata, tanto che Ciro, visibilmente offeso, si alza dal centro studio e si risiede al suo posto, scegliendo di non commentare quanto accaduto. Nonostante tutto, Martina decide di ballare con Gianmarco, facendo irritare ancora di più Ciro. Oggi in studio era presente anche Francesca.

La tronista visibilmente era contrariata con i suoi corteggiatori. Il motivo? Nessuno di loro le ha fatto gli auguri di compleanno, un gesto che ha ferito la tronista, dando vita a una lunga discussione tra la ragazza ed i giovani presenti in studio. Veronica era già tornata nella registrazione precedente, ma oggi il confronto con Michele si è fatto più acceso.

Dopo uno scontro animato, Veronica lo definisce un "pagliaccio" e lascia nuovamente lo studio. Michele, pur visibilmente colpito, dichiara che non ha nessuna intenzione di seguirla. Il tronista resta sulle sue posizioni, nonostante le ripetute domande di Maria De Filippi che gli chiede di confermare la sua scelta. Francesco, corteggiatore di Martina, è ancora presente.