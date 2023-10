Uomini e donne: Beatriz lascia il programma, Brando non la ferma

Uomini e donne perde Beatriz, una delle corteggiatrici meno amate dal pubblico del dating show. Nella puntata di oggi la ragazza ha deciso di abbandonare il programma e Brando, a differenza di quanto aveva fatto con Raffaella, ha preferito lasciarla andare, considerando chiusa la loro esperienza.

La puntata di ieri, 19 ottobre, di Uomini e donne si era conclusa con uno scontro tra Beatriz e Brando. Quest'ultimo ha rimproverato alla sua corteggiatrice i post condivisi due anni fa contro il programma, dichiarando: "Due anni fa denigravi il programma e ora ti ritrovo seduta qui, ma sembra che la persona che hai costruito sia diversa da quella che mostri oggi".

Il più severo nei confronti della ragazza è stato Gianni Sperti, l'opinionista non ha dato credito alle parole di Beatriz, la quale ha sostenuto di essere notevolmente cambiata nell'ultimo biennio. "Beatriz, stai pensando di andartene? Brando non farà nulla per trattenerla. Lei se ne va perché ha danneggiato la sua immagine. Hai detto che tornerai a casa per vedere il programma? Ti sconsiglio, potrebbe abbassare il tuo livello culturale", ha dichiarato facendo riferimento alla natura dei post condivisi da Beatriz.

Durante questa discussione, Raffaella è intervenuta più volte, compromettendo parte della simpatia guadagnata nei giorni precedenti. Anche oggi, la corteggiatrice campana ha voluto esprimere la sua opinione, chiedendo a Brando cosa avrebbe fatto nel caso in cui Beatriz non avesse abbandonato il programma. Raffaella voleva sapere se il tronista avrebbe proseguito ad uscire con Bea.

Brando ha replicato che non avrebbe interrotto la sua conoscenza con Beatriz, nonostante i mille dubbi sulla corteggiatrice. "Dopo tutto questo, è inevitabile", ha concluso, sostenuto da Maria De Filippi, che si aspettava questa risposta dal ragazzo. "Brando non è un tipo istintivo, questa risposta ci sta", ha aggiunto.

Prima di abbandonare lo studio, Beatriz ha provato a chiedere a Christian se fosse ancora interessato a conoscerla, all'inizio la corteggiatrice era contesa dai due tronisti, ma Christian le ha risposto di no.