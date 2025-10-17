Uomini e Donne, bacio tra Mario e Cinzia: Rocco smaschera la dama e chiude la conoscenza

Tensione alle stelle nello studio di Uomini e Donne durante la puntata del 17 ottobre. Protagonisti dello scontro, Magda e Mario Lenti, il cui confronto ha scaldato immediatamente l'atmosfera. Tina Cipollari, Gianni Sperti e la stessa Maria De Filippi si sono schierati contro il cavaliere. Rocco ha interrotto la conoscenza di Cinzia Paolini.

Mario e Magda, nuovo scontro in studio

La discussione sul parterre del Trono Over è ripartita dalle tensioni delle scorse puntate. La dama che ha chiesto subito la parola per chiarire alcune frasi pronunciate da Mario in precedenza. Magda si è detta profondamente ferita per le parole del cavaliere, che avrebbe fatto riferimenti alla sua famiglia e al suo passato personale.

"Ma io ho mai tirato fuori qualcuno della tua famiglia? Chi ti ha dato il diritto di parlare della mia?" Magda ha spiegato di non aver gradito che Mario avesse raccontato in studio dettagli privati, come il fatto che lei abbia avuto una figlia a 15 anni, sottolineando che solo lei può parlare della propria storia.

Nel pieno dello scontro, Tina Cipollari e Gianni Sperti sono intervenuti a difesa della dama, criticando duramente l'atteggiamento del cavaliere. "Che uomo squallido! Ma come ti permetti di dire che una donna si deve vergognare?" - ha esclamato Tina, seguita da Gianni, che ha ricordato a Mario che Magda non era la sua fidanzata e che non aveva fatto nulla di male.

Maria De Filippi è intervenuta per ricordare a Mario che in passato si è comportato in modo simile, frequentando più dame contemporaneamente. La conduttrice ha invitato il cavaliere a essere più coerente e sincero. Nonostante le tensioni, Mario Lenti, arrivato inizialmente sul parterre per conoscere Gemma Galgani, ha lasciato il numero anche a Paola, una nuova dama appena arrivata nel parterre femminile, proseguendo così la sua ricerca dell'amore nel programma.

Cinzia Paolini esce con Mario e scatta il bacio

Al centro studio è poi arrivato il momento di Cinzia Paolini, che in precedenza aveva iniziato una conoscenza con Rocco e aveva accettato il numero di Enrico. Tuttavia, la sorpresa è arrivata quando Maria De Filippi ha mostrato un video della cena tra Cinzia e Mario Lenti, durante la quale tra i due è scattato un bacio. Il gesto ha colto Rocco di sorpresa: il cavaliere ha ammesso di non sapere nulla dell'incontro e di essere rimasto deluso, dichiarando di essersi sempre dimostrato sincero nei confronti della dama e di non avere interesse a proseguire la conoscenza.

Rocco ha poi affermato che Cinzia non sarebbe realmente interessata a trovare l'amore, ma piuttosto a restare al centro dell'attenzione. Quando Maria De Filippi le ha chiesto conferma del bacio con Mario, la dama ha inizialmente negato, ma la redazione ha confermato l'accaduto. A quel punto, Rocco ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza e di abbandonare la discussione.