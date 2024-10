Uomini e donne anticipazioni, registrazione 15 ottobre: Amal torna per Alessio, Gemma balla la lambada

Nuove anticipazioni dal mondo di Uomini e donne. Oggi 15 ottobre è stata registrata una nuova puntata del programma di Maria De Filippi che ha visto protagonisti sia personaggi del Trono Over che due dei quattro tronisti della nuova stagione del dating show. Le anteprime sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram.

Anticipazioni dal Trono Over

Gemma Galgani è uscita a cena con Fabio, il cavaliere, che ha vissuto 40 anni in Canada, sceso per corteggiarla nelle precedenti puntate. La serata è stata caratterizzata da un pasto a base di ostriche, e Gemma si è mostrata davvero molto felice della compagnia. Tornati in studio, i due hanno continuato a mostrare la loro affinità, ballando insieme la lambada.

Sabrina, invece, ha scelto di uscire con due nuovi cavalieri. Ilaria invece si è vista con Gabriele. Tuttavia, le loro divergenze sul futuro - lei desidera avere figli, mentre lui no - hanno portato alla chiusura della conoscenza. Sabrina ha trionfato nella sfilata femminile, che l'ha vista vincitrice. Tony Renda, che abbiamo conosciuto durante Temptation Island, è stato il D.J. di questo segmento. Curiosamente, non si è parlato di Mario Cusitore in questa registrazione, nonostante fosse al centro di molti rumors nelle puntate precedenti. Armando Incarnato, non ha partecipato a questa puntata, così come a quella precedente.

Martina ha conosciuto un nuovo corteggiatore

Trono Classico

Aessio Pecorelli ha fatto una scelta sorprendente durante questa registrazione, decidendo di far tornare in studio Amal, dopo averla precedentemente mandata a casa. La ragazza, infatti, aveva partecipato al programma anche per corteggiare il tronista Michele Longobardi, ma la loro conoscenza non era andata a buon fine a causa della mancanza di sintonia tra i due.

Ora, però, sembra che Alessio abbia voluto darle una seconda chance, aprendo così a nuovi sviluppi nel loro percorso. Nel frattempo, Martina De Ioannon ha iniziato una nuova conoscenza. Per la ragazza è sceso sul parterre un nuovo corteggiatore, lei ha deciso di farlo restare e i due hanno ballato insieme.